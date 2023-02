L'aostana Helen Aria alla XXXIV Edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore

Eleonora Iamonte (in arte Helen Aria) è nata ad Aosta il 30 maggio 1998. Ha studiato canto moderno all’età di 15 anni approfondendo in seguito gli studi presso l’Istituto Pareggiato Musicale della Valle d’Aosta dove ha preso parte, in qualità di allieva di canto lirico, a due Masterclass; la prima tenuta dai MM. Maria del Carmen Pérez Blanco e Fernando Luigi Márquez Fernandez sulla Musica Vocale da Camera Spagnola e la seconda tenuta dal M. Dario Vagliengo sul Lied e la Chanson da camera francese.

Helen Aria figura tra i 56 artisti e artiste che accedono alle Audizioni Live di Musicultura 2023. I loro nomi sono stati annunciati oggi, dopo una selezione che ha richiesto tre mesi di ascolti per completare il vaglio delle 1.113 candidature iniziali, nuovo record di partecipazioni per il celebre Concorso dedicato alla Canzone Popolare e d’Autore.

I convocati a sostenere le audizioni sono tutti autori ed autrici delle loro canzoni; si esibiranno rigorosamente dal vivo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata nel corso di dieci serate di spettacolo aperte liberamente al pubblico, in programma continuativamente dal 24 febbraio al 5 marzo, con inizio alle ore 21 (la domenica alle ore 17). Le dirette streaming sui social di Musicultura permetteranno di seguire e cogliere anche da casa le atmosfere e la qualità dell’intensa kermesse musicale.

“Registriamo un’ulteriore impennata della rapidità con cui nuovi stili e tendenze sorgono e tramontano.” - Ha osservato il direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri - “Quanto all’approccio e ai contenuti, rileviamo con piacere che ci sono ragazze e ragazzi che riscoprono il gusto della pennellata melodica e armonica, che svicolano dalle canzoni incapsulate nell’autobiografismo, dalle lamentele un po’ lagnose, dal dissing, che hanno voglia di alzare lo sguardo sul mondo, sul mistero, sul fantastico.”

Gli artisti in Concorso non saranno gli unici protagonisti al Teatro Lauro Rossi: alle serate di spettacolo interverranno infatti amichevolmente alcuni ospiti speciali. Tra loro John Vignola il 24 febbraio, Morgan il 27 febbraio, Fabrizio Bosso accompagnato da Julian Oliver Mazzariello il 28 febbraio, Elisa Ridolfi il 2 marzo, Margherita Vicario, già finalista di Musicultura, il 4 marzo.

“È un bell’andare e venire di ospiti, li ringrazio tutti sinceramente per la condivisione dello spirito di Musicultura, è un bel modo di coltivare l’arte dell’incontro nel nome delle canzoni.” - Ha aggiunto Ezio Nannipieri – “Inoltre è davvero interessante che una realtà musicale vivace come quella della audizioni, grazie all’ulteriore articolarsi della collaborazione con Rai Italia, abbia da quest’anno anche una significativa prospettiva internazionale.”

Da segnalare infatti la presenza alle Audizioni Live di Rai Italia che, con i suoi 120 milioni di spettatori disseminati nei cinque continenti, realizzerà una serie di servizi sull’evento.

Gli artisti convocati a Macerata per le Audizioni Live si esibiranno con due brani ciascuno di fronte alla giuria di Musicultura, al pubblico presente in teatro e collegato alle dirette social.

La rosa delle 56 proposte in corsa è composta da 9 band e da 47 solisti e soliste, tra le regioni di provenienza più rappresentate troviamo al primo posto l’Emilia-Romagna con 8 artisti, seguita dalla Lombardia con 7 e con 5 da Marche Abruzzo e Toscana.

Dalle Audizioni Live emergeranno i 16 progetti artistici finalisti che saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati, in collaborazione con Rai Radio 1, la radio ufficiale di Musicultura, nel prossimo mese di aprile e comporranno il CD compilation della XXXIV edizione.

Per la selezione degli 8 vincitori del Festival le 16 proposte finaliste passeranno al vaglio del prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, in questa edizione composto da: Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni, Sandro Veronesi, Boosta, Fabrizio Bosso, Angelo Branduardi, Cristina Donà e Irene Grandi.

Gli otto vincitori di Musicultura si esibiranno con i prestigiosi ospiti italiani ed internazionali nelle serate di spettacolo finali del Festival nel mese di giugno allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del Concorso, al quale andrà il Premio Banca Macerata di 20.000 euro.

