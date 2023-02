Biciscuola, tutto l’amore per il ciclismo

Ritorna BiciScuola, il grande progetto di “edutainment” di RCS Sport giunto alla sua 22esima edizione. L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli all’utilizzo della bicicletta per uno stile di vita sano, al fairplay sportivo, a un’alimentazione equilibrata, all’educazione stradale e alle regole della nuova mobilità sostenibile. L’iniziativa

COME SI STRUTTURA

Agli alunni della classe aderente al BiciScuola sarà richiesta la realizzazione di elaborati creativi su uno degli argomenti principali del progetto. Si partecipa a un contest in base al quale sarà decretata una sola classe vincitrice per il miglior lavoro realizzato e che sarà premiata sul palco il giorno del passaggio della corsa. Tante le attività collaterali previste on field per rendere memorabili le giornate durante gli eventi. Tra i Partner aderenti al progetto ci sarà ancora la Polizia Stradale, che da anni arricchisce e valorizza il coinvolgimento dei piccoli con la presenza, in tappa, del “pullman azzurro” all’interno del quale sono organizzate le video lezioni sull’educazione stradale, tema attuale e delicato, di grande utilità tra i giovani.







I NUMERI

Da record i numeri registrati! Ad oggi, a partire dalla prima edizione, sono stati coinvolti oltre 1 milione e 660 mila ragazzi. L’edizione 2022, in particolare, ha visto la partecipazione di 230 istituti scolastici, 5.200 insegnanti e 64 mila ragazzi (+6% rispetto al 2021). In riferimento alle gare di primavera, invece, sono oltre 50 le classi iscritte per Strade Bianche, 200 per Tirreno-Adriatico, 100 per Milano-Sanremo e circa 150 per la Milano-Torino.



IL TIKTOKER

Ritorna Marco Martinelli, divulgatore scientifico e ricercatore affiliato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Un volto noto sui social con il profilo @marcoilgiallino. A lui, in particolare, RCS Sport ha affidato la realizzazione di video-tutorial di BiciScuola e la produzione di una serie di brevi filmati dedicati che Martinelli diffonderà anche sul suo profilo (www.tiktok.com/@marcoilgiallino) oltre che su quelli del Giro d'Italia. Tutte le informazioni del progetto BiciScuola sono disponibili su www.biciscuola.it.