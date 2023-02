Alliance Valdôtaine et VdAUnie-Mouv' se félicitent du développement rapide des consultations engagées

Les organes dirigeants de Alliance Valdôtaine et VdAUnie-Mouv’, ainsi que le groupe des élus au Conseil de la Vallée, réunis dans la soirée de dimanche 19 février, après une période intense de confrontation politique, considèrent positivement l’essor rapide des consultations entamées par le président désigné Renzo Testolin.

"Notre contribution a toujours été constructive et nous souhaitons vivement que cet important passage politique puisse donner un nouvel élan à l’activité administrative de la Région, en partant des dix priorités indiquées dans le texte programmatique partagé" affirment-ils.

La Vallée d’Aoste a besoin de stabilité politique et d’une action administrative exercée avec continuité. Persuadés que la réalisation de ces conditions dépende du travail et de la responsabilité de tous les membres de la majorité, Alliance et VdA Unie-Mouv s’y engagent avec conviction et compétence, par le travail des élus au Conseil et dans le Gouvernement régional et avec l’aide des Mouvements.