"Presenza stabile di collaboratori scolastici nelle scuole valdostane": raccolte 1.620 firme

Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, SNALS e SAVT ÉCOLE hanno incontrato venerdì 17 febbraio il Presidente Luigi Bertschy, l’Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate Luciano Caveri e il Presidente del CELVA Alex Micheletto.

Nel corso dell’incontro sono state consegnate le 1621 firme raccolte nel corso degli ultimi due mesi per richiedere una presenza stabile di collaboratori scolastici nelle scuole valdostane, in particolare nelle scuole dell’Infanzia e Primaria.

I sindacati hanno motivato le ragioni della raccolta firme e esposto le forti criticità, di cui da anni soffrono soprattutto i plessi più piccoli, sottolineando come la carenza di personale scolastico influisca sulla qualità della scuola e soprattutto crei potenziali rischi in termini di salute e sicurezza, sia per le lavoratrici e i lavoratori sia per le alunne e gli alunni minori.

Nella consapevolezza delle difficoltà di ordine economico, che affliggono soprattutto gli enti locali, le OOSS hanno ribadito che la scuola non può essere considerata un semplice capitolo di bilancio, ma il cardine intorno al quale viene creata una programmazione politica che rafforzi non solo la scuola fine a se stessa, ma che abbia ricadute in termini più globali sull’intero sistema politico-sociale di un territorio, anche in risposta alla denatalità.

Il Presidente Bertschy ha concluso l’incontro, esprimendo preoccupazione per la situazione sociale, politica ed economica in cui si trova la nostra regione oggi, e condividendo le osservazioni delle Organizzazioni sindacali. In particolare ha affermato la necessità della politica ad avere una visione più ampia della situazione globale del nostro territorio e come sia fondamentale una programmazione a breve e a medio termine per dare risposte alle esigenze del territorio, sottolineando come il problema delle scuole in termini di collaboratori scolastici non possa essere un problema secondario se inserito in un quadro più globale.



Le Organizzazioni Sindacali, sentita la risposta del Presidente Bertschy e nella consapevolezza del momento politico di transizione, hanno chiesto che la criticità venga affrontata nel minor tempo possibile, anche nell’eventuale passaggio di incarico politico-istituzionale.