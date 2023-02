Gressan: Consiglio comunale commemora Pierre Brocard

Il sindaco Michel Martinet ha ricordato Pierre Brocard, deceduto il 14 febbraio. Brocard è stato il fondatore della corale Louis Cunéaz et Frustapot de Gressan, che ha diretto per 50 anni.

Si è anche complimentato con la fondista Virginia Cena che, nella terza e conclusiva giornata di Coppa Italia di Fondo di domenica 12 febbraio, a Schilpario, si è piazzata al 1° posto nella 10 km individuale in tecnica classica. La vittoria le permette l’esordio in Coppa Europa con la squadra Azzurra.

Il Consiglio ha analizzato e approvato il testo definitivo dell’Accordo di programma con la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Pila SpA per la sostituzione delle seggiovie Pila-Gorraz e Couis-Drink, mediante la realizzazione della nuova linea funiviaria Pila-Platta de Grevon, con annesso punto di ristoro panoramico. «Questo tipo di iniziativa potrà, proprio per la tipologia di impianto e la struttura che sarà realizzata a monte, aumentare l’offerta turistica della nostra conca. Auspichiamo che questo attirerà numerosi visitatori sul nostro territorio non solo nella stagione estiva, ma anche negli altri periodi» ha evidenziato il sindaco.