Almanach de lundi 20 fevrier saint Nil

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 20 febbraio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 21 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento delle Ceneri

Giovedì 23 febbraio

Cattedrale - ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 24 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 25 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe - mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Domenica 26 febbraio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Palazzo Regionale - ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia per la Festa della Valle d’Aosta

Lunedì 27 febbraio

Seminario - mattino

Ritiro del Clero

Martedì 28 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

LE MESSAGER RICORDA saint Nil

La Chiesa celebra san Zenobio Sacerdote e martire

Commemorazione dei cinque beati martiri, che, sotto l’imperatore Diocleziano, furono uccisi a Tiro in Fenicia, oggi in Libano: dapprima dilaniati in tutto il corpo con i flagelli, poi denudati e messi nell’arena ed esposti a belve di vario genere, mostrarono nei loro corpi giovanili una costanza ferma e irremovibile; uno di loro in particolare, di nemmeno vent’anni, non costretto da catene, aperte le braccia in forma di croce, rivolgeva preghiere a Dio; tutti, dapprima non toccati dalle belve pur istigate, furono alla fine trafitti con la spada.

Il sole sorge alle ore 7,27 e tramonta alle ore 18,02.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)