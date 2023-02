Due sedie vuote

Alla vigilia delle elezioni politiche era praticamente impossibili pensare che dopo il voto ci fosse chi rimpiange Elisa Tripodi per quel poco che ha fatto pro la Valle d’Aosta. Eppure…

Il rimpianto c’è ed è forte. I nostri parlamentari sono dei desaparecidos. Di loro non si sa più nulla. Solo la senatrice Nicoletta Spelgatti ha fatto una fugace apparizione in Consiglio Valle nella seduta mattutina del 2 novembre.

Eppure l’aula del Consiglio Valle mette loro a disposizione due belle poltrone poste strategicamente in modo che i nostri onorevoli parlamentari possano vedere tutti i 35 inquilini di piazza Deffeyes.

Eppure di occasioni per far sentire la loro voce sono state numerose. Ci piacerebbe sapere cosa pensano i nostri Parlamentari sul caso di Alfredo Cospito, militante anarchico insurrezionalista che ha gambizzato un dirigente della Ansaldo Nucleare e ha messo una bomba alla caserma di Fossano a Cuneo per fare una strage di carabinieri, fallita soltanto per fortuna, al quale vogliono togliere il 41 Bis.

Ci piacerebbe sapere cosa pensano i nostri Parlamentari del taglio del Superbonus che mette in ginocchio imprese e famiglie.

Ci piacerebbe sapere cosa pensano i nostri parlamentari sull’autonomia differenziata cavallo di battaglia della Lega che rischia di limare ancor più la nostra Autonomia.

Ci piacerebbe poter consultare il bilancio dell’attività svolta nei primi fatidici 100 giorni così come ci piacerebbe avere un giudizio sul Governo.

Ci piacerebbe sapere che fine ha fatto la Commissione Paritetica della quale faceva parte anche Emily Rini, coordinatrice FI VdA e Consigliera del Ministro Tajani per i problemi della Montagna.

Si discute spesso di come e quanto lavorino deputati e senatori in parlamento, e il problema assenteismo è sempre molto popolare. Ma su questi temi la confusione regna sovrana, un po’ perché non è sempre chiaro come sono organizzati i lavori dell’aula e come si contano le presenze dei parlamentari, ma anche perché le istituzioni stesse conservano molte zone d’ombra sulla materia.

Una maggiore trasparenza – per esempio sulle missioni istituzionali e sulle decurtazioni alla diaria per assenteismo – di certo aiuterebbe a migliorare il rapporto tra opinione pubblica e politica. E in questo dovrebbero aiutarci i nostri parlamentari anche per invertire il fenomeno dell’astensione.

Il tema dell’astensionismo domina da anni il dibattito politico. Elezione dopo elezione, tornata dopo tornata, la partecipazione elettorale del popolo italiano è diminuita in maniera sostanziale. Alle prime elezioni della camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23% del corpo elettorale, nel 2013 la percentuale era del 75,20%, per la prima volta sotto la soglia dell’80%.

Teniamo conto che il prossimo anno si vota per le Europee e nel 2025 per le regionali.