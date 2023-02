Papa Francesco prega per i soldati che muoiono oggi e per la famiglia in pericolo

L’amore alla Vergine Maria, la preghiera di suffragio e l’attenzione ai poveri. Sono le tre grandi linee della spiritualità di San Stanislao di Gesù e Maria fondatore della Congregazione dei Chierici Mariani dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria che ha riassunto Papa Francesco. Nella udienza ai partecipanti al Capitolo Generale della Congregazione il Papa ha ricordato che "la vera devozione alla Madre del Signore si nutre e cresce con l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio". Della preghiera di suffragio il Papa ha parlato con il cuore ai soldati che "stanno cadendo dappertutto!" Infine "l’attenzione ai poveri, in particolare a supporto dei parroci. I Chierici Mariani contribuivano così a rispondere ad alcuni seri problemi del tempo: l’affievolimento della fede, specialmente tra le classi più umili, la carenza di vocazioni sacerdotali e religiose, lo stato di miseria di gran parte della popolazione".

Ai Chierici Mariani il Papa dice: "Non scoraggiatevi se incontrate opposizioni o difficoltà. Pensate alle grandi prove che ha affrontato la vostra famiglia religiosa nei secoli, ad esempio quanto all’inizio del novecento si è ridotta ad un solo membro! Con l’aiuto di Dio vi siete ripresi, fino a trovarvi oggi ad essere circa cinquecento religiosi, presenti in diciannove Paesi del mondo". Il Papa ricorda il Beato Giorgio Matulaitis "egli seppe ridare vitalità alla comunità aggiornandone le Costituzioni e promuovendone l’opera senza paura, fino a dover agire in clandestinità e a rischiare l’arresto, senza mai rinunciare a promuovere tra i religiosi e tra i fedeli la carità e l’unità".

Infine Francesco ricorda le priorità pastorali della Congregazione come "l’apertura ai laici, la tutela della vita dal concepimento alla morte, l’attenzione agli ultimi e il sostegno alle famiglie in difficoltà; questo è molto importante: oggi la famiglia è sempre in pericolo". Tutto senza dimenticare lo stile di Dio : "vicinanza, misericordia e tenerezza. Dio è così: è vicino, è

misericordioso, è tenero. Questo è il nostro Dio. Un religioso, un prete, dev’essere vicino, dev’essere misericordioso, perdonare tutto, ed essere tenero, non aggressivo, paziente e caritatevole tutti i giorni."