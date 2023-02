SAISON CULTRELLE: Othello Tango

Dopo il successo strepitoso di Romeo y Julieta Tango la Compagnia Naturalis Labor torna ad esplorare attraverso il linguaggio della danza e del tango Shakespeare in uno dei suoi testi più conosciuti l’Othello, con un cast di dodici danzatori. Il tango rappresenta nell’immaginario collettivo la passione, la sensualità. Qui il coreografo Luciano Padovani con un linguaggio sempre in bilico tra il tango e la danza ci racconta una storia di amore e di morte.

Un lavoro attento con un cast di dodici poliedrici danzatori/tangueros con le scene di Mauro Zocchetta e Gloria Gandini, i costumi di Chiara Defant e le luci di Thomas Heuger. Creata nel 1988 da Luciano Padovani e Francesca Mosele, con lo spettacolo Taigà (1989) la Compagnie Naturalis Labor vince il primo premio al Concorso Internazionale di Coreografia Città di Cagliari. Svolge un continuativo lavoro di ricerca sulla danza contemporanea, sul tango e sui nuovi linguaggi della danza. Progetta e realizza spettacoli ed eventi unici avvalendosi di collaborazioni con realtà nazionali quali Teatro Olimpico di Vicenza, Festival Oriente Occidente, Operaestate Festival, AbanoDanza, Pergine Spettacolo Aperto, Festival d’Autunno, Segni Barocchi, Concerti in Villa, Festival Lunatica, MilanoOltre. Realizza tournées in Italia e in Europa. Promuove rassegne e festival, tra questi il festival Visioni di Danza.

