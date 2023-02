Ultimo sabato di carnevale impegnativo per i Vigili del fuoco

Un incendio scantinato a Roisan in frazione Closellinaz a causa di un ventilatore che ha preso fuoco i locali sono stati invasi da fumo nero e denso. Nessuna persona coinvolta e danni contenuti e limitati ad una zona del locale interessato.

Sul posto la prima squadra di Aosta con in supporto un altro mezzo specifico per la ventilazione ed evacuazione dei fumi. I

Un secondo intervento ha impegnato poco prima delle 15 una squadra a Nus, frazione Val dessous, sulla strada per Saint Barthelemy. La squadra è intervenuta con gru e due mezzi di supporto per il recupero di una autovettura che si era ribaltata in mezzo alla strada. Gli occupanti della vettura sono usciti in autonomia e non hanno avuto necessità del soccorso sanitario. Sul posto, oltre alla squadra dei VVF di Aosta, anche il CFV.