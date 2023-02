Almanach de samedi 18 fevrier saint Bernardette

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 20 febbraio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 21 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento delle Ceneri

Giovedì 23 febbraio

Cattedrale - ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 24 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 25 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe - mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Domenica 26 febbraio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Palazzo Regionale - ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia per la Festa della Valle d’Aosta

Lunedì 27 febbraio

Seminario - mattino

Ritiro del Clero

Martedì 28 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

LE MESSAGER RICORDA saint Bernardette

La Chiesa celebra anti Massimo, Claudio, Prepedigna, Alessandro e Cuzia Martiri

I santi Massimo e Claudio, fratelli, e Prepedigna, moglie di Claudio, con i figli Alessandro e Cuzia, erano nobili romani che, sotto l’imperatore Diocleziano, furono arrestati e martirizzati tra le fiamme presso Ostia. I loro nomi sono stati espunti nella nuova edizione del Martirologio Romano pubblicata da Papa Giovanni Paolo II all’alba del terzo millennio.



Il latercolo con il quale un tempo il Martirologio Romano ricordava questi santi proveniva da Adone, il quale, a sua volta, trasse i loro nomi dalla passio di Santa Susanna. In questo scritto si narrava che Claudio fu incaricato dall'imperatore Diocleziano di chiedere come sposa, per il proprio figlio Massimiano, sua nipote Susanna, figlia di Gabinio. Recatosi dal fratello, Claudio si convertì al cristianesimo e, sul suo esempio, abbracciarono la fede anche la moglie Prepedigna insieme con i figli Alessandro e Cuzia.



Dopo qualche tempo fu inviato da Gabinio anche Massimo, fratello di Claudio, ma anche lui abbracciò la fede cristiana. Tutta la famiglia distribuì i propri beni ai poveri ed insieme si diedero a praticare opere di carità. Non appena Diocleziano ebbe notizia di ciò, li fece arrestare tutti e li esiliò ad Ostia, dove furono bruciati vivi e le loro ceneri gettate in mare.

Questo gruppo di martiri ostiensi è rimasto presente nel Martirologio Romano alla data del 18 febbraio sino all’edizione precedente il Concilio Vaticano II (Martyrologium Romanum, Éditions Iris 2019, reperibile in Italia tramite Edizioni Piane), per poi essere rimosso nella nuova edizione pubblicata da Papa Giovanni Paolo II all’alba del terzo millennio.



Così recitava il Martirologio: “Apud Ostia Tiberina sanctorum Martyrum Maximi et Claudii fratrum, et Praepedignae, uxoris Claudii, cum duobus filiis Alexandro et Cutia; qui, cum essent praeclarissimi generis, omnes,jubente Diocletiano, tenti atque in exsilium deportati sunt, ac deinde, incendio concremati, Deo ipsi odoriferum martyrii sacrificium obtulerunt. Eorum reliquiae, in flumen projectae et a Christianis perquisitae, juxta eamdem civitatem sepultae sunt”.

La carenza di notizie sul loro conto non cancella la testimonianza di fede trasmessa da questa famiglia, la vita coniugale vissuta cristianamente, l’educazione cristiana dei figli, la disponibilità a restare fedeli a Cristo tutti insieme sino alla morte.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)