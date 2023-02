Webinar “La psicologia al servizio dell’imprenditore: strumenti per affrontare i cambiamenti e fissare i propri obiettivi”

“La psicologia al servizio dell’imprenditore: strumenti per affrontare i cambiamenti e fissare i propri obiettivi”.

In particolare, il modulo del 27 febbraio si prefigge di fornire all’imprenditore degli strumenti per individuare nuove leve su cui “rinnovare” il modo di vendere i propri servizi, trattando l’antifragilità (la soft skill al momento giusto), errori e stress (amici e non nemici) ed infine come prevedere e prevenire le criticità, abbracciando la casualità.

