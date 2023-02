Stella Alpina cammina con gli unionisti ma in autonomia

Renzo Testolin è al lavoro per sondare chi vuole cosa, poi si prenderà una breve fase di riflessione per decidere i titolari della squadra che proporrà alle forze politiche della vecchia maggioranza arricchita da Pour l’Autonomie e per nulla indebolita del volta spalle di Evolvendo.

Il problema per Testolin sono gli unionisti ventilateurs della destra che soffiano per alimentare il fuoco piuttosto che per spegnerlo. E più il tempo passa più la situazione si ingarbuglia. Per questo Testolin fa bene a stringere i tempi ed è ora che Pour l’Autonomie dica ai valdostani cosa pensa di fare.

E se non lo fa lo chiediamo noi: signori di PlA siete più a destra o più autonomisti? Siete a favore della destabilizzazione o siete a favore della casa comune degli autonomisti? Siete favorevoli ad entrare organicamente in maggioranza o preferite tornare al voto?

Sono domande semplici che richiedo risposte altrettanto schiette e genuino.

Per contro Testolin può contare sulla lealtà incondizionata di Alliance Valdôtaine - VdA Unie e di Stella Apina ed è proprio Ronny Borbey, segretario di Stella Alpina che ribadisce, senza se e senza ma: “Noi rimaniamo fermi nella convinzione che il progetto unionista, autonomista, di centro e progressista abbia ben operato e possa dare ulteriori risposte sia per le criticità da risolvere che per le prospettive di sviluppo di oggi e domani”.

Ronny Borbey per evitare in fraintendimenti sottolinea che Stella Alpina ha convintamente sostenuto il progetto autonomista anche in occasione “delle ultime elezioni politiche, che hanno portato all’elezione dell’onorevole Manes, con il rammarico che una maggiore coesione politica avrebbe permesso l’elezione di tutti e due i candidati”.

Borbey tiene poi a sottolineare che “Stella Alpina è un movimento autonomista e di centro che esiste da 22 anni; ha la sua struttura, è radicato sul territorio: esprime sindaci, assessori e consiglieri comunali, si è presentato alle elezioni regionali del 2020 con il suo simbolo, in cartello con Alliance Valdôtaine, i due movimenti hanno raggiunto il quorum e eletto nel complesso 4 consiglieri, due in quota Stella e 2 per AV. “Con rammarico ricorda: “Uno dei nostri eletti (Pierluigi Marquis che con Stella Alpina è giunta alla Presidenza della Giunta, ndr.) poi ha preferito lasciare la nostra casa per fare nuove esperienze in altre case”.

Guardando all’immediato futuro, Borbey dice: “Credo che La Réunion faccia bene alla politica perché mette fine a contrapposizioni e diatribe”. Poi precisa: “Stella non fa parte della Reunion perché non arriva da lì, preferisco parlare di reunion delle forze unioniste e non autonomiste, noi siamo sempre stati autonomisti, all’interno del centro politico valdostano, e credo che la complementarietà tra le forze politiche autonomiste, con le loro differenze che diventano tessere di uno stesso mosaico nel quale se ne manca una il mosaico è incompleto. Per questo le tessere autonomiste sono un valore aggiunto”.