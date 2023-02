Finanziati quattro interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico

I quattro interventi finanziati dal Ministero sono stati proposti dalla Regione in quanto ritenuti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio e complessivamente comportano una spesa di oltre 6 milioni di euro di cui 5,3 finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e 863.515 euro a carico della Regione.

Gli interventi concernono opere di protezione da caduta massi a monte della strada regionale n. 47 per Cogne, in località Sisoret, per 2.009.846,04 euro, della regionale n. 44 della Valle del Lys, in località Steischlag, a Gressoney-St-Jean per 2.000.000 euro, della regionale n. 28 della Valpelline, in Località Toules Dessous, per 955.000 euro e a monte della strada intercomunale Emarese-St-Vincent per 336.142,61 euro”.

Il Presidente della Regione, Luigi Bertschy, in data 8 febbraio 2023 ha espresso l’intesa, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sullo schema di decreto recante l’elenco degli interventi regionali di mitigazione del dissesto idrogeologico ammessi a finanziamento, corredato dai relativi cronoprogrammi e importi di spesa. All’attuazione degli interventi provvede la struttura competente del Dipartimento programmazione, territorio e risorse idriche.

“L’intensa attività sviluppata nel corso dell’ultimo anno, grazie ai fondi dell’assestamento di bilancio regionale approvato dal Consiglio e dei fondi statali e del PNRR - sottolinea l’Assessore Marzi - ha consentito di intervenire riducendo i disagi causati alle comunità locali dalle diverse situazioni di dissesto, consentendo di completare il programma di interventi più urgenti previsti nel 2022.”