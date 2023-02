Bando per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale

Fino al 27 febbraio 2023 gli enti accreditati al Servizio civile Nazionale o all'Albo Regionale di Servizio civile possono presentare il proprio progetto di Servizio civile regionale “Due mesi in positivo”, destinato ai giovani valdostani tra i 16 e i 18 anni per il periodo dal 19 giugno al 18 agosto 2023.

Gli enti interessati dovranno presentare il proprio progetto esclusivamente online. La relativa istanza dovrà essere firmata digitalmente e trasmessa alla casella PEC (posta elettronica certificata) dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, all’indirizzo: istruzione@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it (tutta la documentazione allegata deve essere in formato pdf) e l’oggetto della PEC deve essere il seguente: PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER IL BANDO “DUE MESI IN POSITIVO”.

Il bando e i relativi allegati sono scaricabili sul canale tematico “Servizio civile” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta al link https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>serviziocivile/default_i.asp e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.<wbr></wbr>it/home.

Per ulteriori informazioni potete mandare un'email a serviziocivile@regione.vda.it o contattare direttamente l'Ufficio politiche giovanili ai seguenti recapiti:

- Enrico Vettorato 0165/275854 e.vettorato@regione.vda.it

- Elena Pesa 0165/275855 e.pesa@regione.vda.it