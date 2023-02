Almanach de vendredi 17 fevrier saint Alexis saint Donat

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 13 - venerdì 17 febbraio

Ars-Sur-Formans / La Providence

Esercizi spirituali del clero

Lunedì 20 febbraio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 21 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 22 febbraio - Mercoledì delle Ceneri

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa per il conferimento delle Ceneri

Giovedì 23 febbraio

Cattedrale - ore 21.00

S. Messa nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani

con la Fraternità di Comunione e Liberazione

Venerdì 24 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 25 febbraio

Convento Suore di San Giuseppe - mattino

Ritiro di Quaresima per i Consacrati

Domenica 26 febbraio

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Palazzo Regionale - ore 17.00

Partecipazione alla Cerimonia per la Festa della Valle d’Aosta

Lunedì 27 febbraio

Seminario - mattino

Ritiro del Clero

Martedì 28 febbraio

Roma - ore 9.00-17.00

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti

di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto

LE MESSAGER RICORDA saint Alexis saint Donat

La Chiesa celebra Sant' Alessio Falconieri Fondatore

Della famiglia dei Falconieri, zio di Santa Giuliana, Sant’Alessio fu esempio fulgido di umiltà e purezza. La sua vita fu una continua lode a Dio. Amava andare per la questua, impegnandosi specialmente a sostenere i suoi frati mandati a studiare alla Sorbona di Parigi. Morì all’età di 110 anni il 17 febbraio 1310. Clemente XI il 1° dicembre 1717 confermò il suo culto, poi Leone XIII lo ha canonizzato insieme agli altri 6 Fondatori il 15 gennaio 1888. L’ultima edizione del Martirologio Romano prima del Concilio Vaticano II ricordava San’Alessio Falconieri Confessore al 17 febbraio. Oggi la festa comune dei Sette Fondatori è al 17 febbraio nella forma ordinaria del rito romano ed il 12 dello stesso mese nella forma extraordinaria.

Il sole sorge alle ore 7,38 e tramonta alle ore 17,52.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)