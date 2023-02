Charles Dubouloz firma un nuovo exploit accompagnato da Symon Welfringer e Clovis Paulin

Charles, Symon e Clovis sono giunti al termine della prima Direttissima invernale della Pointe Walker dopo 5 giorni e 4 notti di arrampicata estremamente tecnica e delicata nell’atmosfera gelida delle pareti nord nel cuore della stagione invernale (fino a -24°).

Rinomata come una delle vie più difficili delle Jorasses, nel cuore del massiccio del Monte Bianco, questa linea di 1200 metri non è mai stata ripetuta da quando è stata aperta nel giugno 1986 da Patrick Gabarrou e Hervé Bouvard, ben 37 anni fa!

Armati di una semplice carta topografica e dell’equipaggiamento obbligatorio di ogni alpinista esperto, il trio è partito giovedì 9 febbraio accompagnato dallo storico apritore e leggenda dell’alpinismo Patrick Gabarrou. Per 5 giorni e 4 notti hanno percorso questa via esplorativa dove nulla era scontato, arrampicandosi per lo più a mani nude e con le scarpette da arrampicata.

“Non c’era una vera linea logica», confida Charles Dubouloz, «i bivacchi non erano facili da trovare, il più delle volte erano semplici banchi di neve», costringendoli a trascorrere le notti seduti.

L’intera via è stata liberata, una prodezza tecnica da parte di queste star dell’alpinismo. Hanno raggiunto la vetta lunedì 13 febbraio alle 13.30 e sono poi scesi sul versante italiano.

Rendiamo omaggio al loro coraggio e al loro senso di orientamento in questa scalata che segna ancora una volta la storia dell’alpinismo, un anno dopo la

solitaria di Charles Dubouloz a Rolling Stones... che si trova proprio accanto

alla Direttissima.

Informazioni storiche:

- Apertura giugno 1986 Patrick Gabarrou e Hervé Bouvard

- Dal 9 al 13 febbraio 2022: prima invernale e prima ripetizione di Charles

Dubouloz, Symon Welfringer e Clovis Paulin

Informazioni tecniche:

- 1200 m di parete nord

- Valutazione ABO inf

- Iso -10°c a 3500 m il venerdì

-Temperatura di -30°c avvertita nella notte del 10 febbraio.