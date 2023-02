Testolin e ‘Les unionistes ventilateurs’

Dagli amici mi guardi Iddio, che dai nemici mi guardo io. Potrebbe essere questa l’invocazione che frulla per la testa di Renzo Testolin presidente incaricato per formare la nuova maggioranza. Testolin sa bene che gli amici possono essere più pericolosi dei nemici.

Infatt, mentre da coloro che consideriamo avversari ci si può aspettare di ricevere delle cattiverie, dalle persone care solitamente non ci si aspetta del male.

E fa bene il presidente incaricato a guardarsi dagli amici, perché gli alleati politici sono coerenti e corretti; loro guardano all’interesse della Valle che ha bisogno di un forte movimento autonomista, mentre gli amici…

Dopo le dimissioni (provocate dai finti amici, ndr.) di Erik Lavevaz non c’è più tempo da perdere: la visione di lungo periodo va bene, ma le premesse vanno poste oggi e le operazioni da mettere in campo per creare una forza autonomista sono tante.

Non tutti credono ad una casa comune per gli autonomisti e tra questi gli unionistes ventilateurs hanno infatti messo in moto una macchina da guerra per far saltare il banco. Stanno interferendo dall’esterno sull’attribuzione delle deleghe. Mai come in queste ultime ore il cellulare degli indecisi squilla in continuazione. Le pressioni su Pour l’Autonomie è fortissima.

Gli unionistes ventilateurs non si arrendono alla possibilità di un câlin con la destra. Ecco allora che spingono PlA a chiedere una assessorato per Augusto Rollandin, ben sapendo che tale ipotesi farebbe naufragare il progetto autonomista. Ma bene farebbe Pour l’Autonomie dare spazio ai giovani che hanno nel competente Marco Carrel un futuro politico di qualità. E’ il momento di puntare sui giovani. E’ il momento di rinnovare gradualmente la classe politica.

Bisogna accelerare, non c’è dubbio, e soprattutto non sbagliare direzione e dimensione dell’impegno. Urge un intervento di rilancio, perché la politica veloce di oggi non aspetta certo le elezioni regionali del non troppo lontano 2025 per decretare la sorte dell’unico fatto nuovo del quadro politico: la casa comune autonomista. E comunque alle regionali bisogna arrivarci vivi e in forze.

Le operazioni da mettere in campo, sono tante, e occorre partire da quelle già impostate: un forte movimento autonomista e il potenziamento strutturazione anche territoriale della seconda gamba centrista.

Nervi saldi, umiltà sono la cifra di Renzo Testolin che deve dare messaggi chiari, non scendere a patti con i cospiratore che per una cattiva causa si sono fatti tanti nemici e rischiano di far tanto male alla Petite Patrie.