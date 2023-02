DAL GAL VDA 442.000 EURO PER SVILUPPO ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

Il bando fa parte dell'iniziaitiva "(R)innova la tua impresa". Possono essere finanziati gli interventi per "l'acquisto e l'installazione di attrezzature, impianti e arredi finalizzati a diverse tipologie di attività extra-agricole", si legge in una nota, come ad esempio "nuovi servizi turistici riferiti a target specifici, miglioramento delle attività micro-ricettive, sviluppo di attività ricreative legate al territorio e alla cultura locale, supporto al mentenimento del verde e del paesaggio, produzione e vendita di prodotti tipici e artigianali, attività assistenziali ed educative organizzate da fattorie sociali a favore di categorie fragili, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per la diversificazione dell'attività delle aziende agricole, realizzazione di prodotti e servizi finalizzati alla promozioen turistica attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie".

Il bando si rivolge alle microimprese in forma individuale, societaria o cooperativa, ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva e alle reti d'impresa. Saranno favoriti i progetti presentati da giovani tra i 18 e i 40 anni e dalle donne e sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo agli interventi che prevedono l'utilizzo di tecnologie innovative e che contribuiscono ad ampliare l'offerta dei servizi rivolti agli anziani, ai bambini e ai disabili. "Sono ammessi interventi all'interno dell'area Gal Valle d'Aosta, ovvero in tutti i Comuni valdostani, ad eccezione del capoluogo", precisa la nota.

Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di venerdì 29 settembre alla sede del Gal in piazza Chanoux 45, ad Aosta. La dotazione finanziaria del bando, pari a 442.309 euro, proviene dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 della Regione Valle d'Aosta. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a trovare questi fondi da alcune economie di spesa relative a bandi precedenti e non escludiamo che le risorse a disposizione potranno anche essere aumentate", spiega il presidente del Gal Vda, Alessandro Giovenzi. Che aggiunge: "Questi fondi avranno un ricaduta positiva sul nostro territorio e sulle nostre microimprese così come è avvenuto in precedenza con altri bandi".



Per illustrare le opportunità offerte dal bando e incontrare gli operatori economici interessati, il Gal ha organizzato un ciclo di otto incontri sul territorio che toccheranno tutte le Unité des Communes. Si parte venerdì 24 febbraio a Brusson per poi proseguire venerdì 3 marzo a Nus, martedì 7 marzo a La Salle, venerdì 10 marzo a Saint-Vincent, martedì 14 marzo a Saint-Pierre, venerdì 17 marzo a Issime, martedì 21 marzo a Etroubles e concludersi venerdì 24 marzo a Pont-Saint-Martin.