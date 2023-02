Renzo Testolin nommé pour former un nouveau Gouvernement

Les organes dirigeants de l’Union Valdôtaine et d’Alliance Valdôtaine-VdA Unie, à la suite des nombreuses interlocutions des commissions politique et face aux disponibilités également valables de M. Renzo Testolin et de M. Luigi Bertschy, sont parvenus à désigner dans la personne de M. Renzo Testolin le conseiller régional chargé de recomposer la majorité et de proposer une nouvelle Junte régionale, qui soit à même de sortir la Vallée d’Aoste de la crise politique et de l’accompagner jusqu’à la fin de la législature, dans un esprit de collaboration avec le vice-président Bertschy.

En considération des défis et des thèmes politico-administratifs importants auxquels il faudra faire face, il est nécessaire que l’aire autonomiste représentée au Conseil de la Vallée soit dans la condition d’exercer au mieux son rôle incontournable au sein de la majorité régionale.

Pour ce faire, l’Union Valdôtaine et Alliance Valdôtaine-VdA Unie sont prêtes à continuer le parcours de recomposition de l’aire autonomiste, ainsi qu’indiqué par la base et les organes des mouvements, en s’engagent, en premier, pour travailler ensemble et avec l’aide des autres forces politiques qui se sont rendues disponibles, à la solution de la crise régionale.