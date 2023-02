Aspettando la GMG di Lisbona. Più di 10.000 volontari già iscritti

Di Veronica Giacometti

Il sito ufficiale della GMG di Lisbona dice che più al mese di febbraio più di più di 10.000 volontari hanno già iniziato a registrarsi per la Giornata Mondiale della Gioventù.

"La GMG di Lisbona 2023 ha bisogno di te! Le iscrizioni per diventare volontari sono ancora aperte e potete inviare la vostra candidatura. In caso di domande durante la compilazione del modulo, forniamo un video tutorial con istruzioni passo-passo per la registrazione", cos' si legge nel sito ufficiale della gmg portoghese.

Per esempio c'è il giovane André Nunes, 24enne di Brandoa, che si è iscritto come capogruppo dopo aver partecipato alla GMG di Cracovia 2016 come pellegrino. Tra i ricordi che ha portato con sé da questa esperienza, ha ricordato la tempesta che si è scatenata dopo la Messa finale e che, nonostante le "code di migliaia e migliaia di persone che lasciavano la sede", non c'è stata "nessuna confusione o allarmismo o fretta" di alcun tipo. "Eravamo tutti lì, uniti, giovani e adulti, a incoraggiarci a vicenda", ha sottolineato il ragazzo sempre sul sito ufficiale della GMG.

Sin dalla prima edizione del 1986, la Giornata Mondiale della Gioventù si è avvalsa della collaborazione di migliaia di volontari.

Sono "cinque le caratteristiche essenziali per un volontario della GMG Lisbona 2023", affinché i pellegrini di tutto il mondo possano essere accolti nel miglior modo possibile: "gioia, resilienza, flessibilità, puntualità e obbedienza".

André Nunes ha anche invitato tutti i giovani a iscriversi come volontari, perché essere volontari per la GMG di Lisbona 2023 "non è solo per me o per me stesso, né solo per la Chiesa e per il Papa che sarà qui tra noi: è perché anche coloro che serviremo si avvicinino a Gesù e facciano una vera esperienza".

Inoltre un'altra notizia giunge dal Comitato locale organizzatore: un coro di sordi animerà la liturgia negli eventi centrali della Giornata mondiale della gioventù ad agosto . Il progetto si chiama Il progetto “Mãos que Cantam” . Il coro “Mãos que Cantam”, composto da persone sorde, è nato con l’intento di permettere agli studenti non udenti di interpretare la musica non con la voce, ma utilizzando la Lingua portoghese dei segni. Una gmg che vuole davvero includere tutti.