Nessuna riserva su Renzo Testolin Presidente Regione

"Dagli alleati non abbiamo avuto nessuna posizione negativa" sull'incarico affidato da Renzo Testolin, "il che lascia presagire che ci siano tutte le carte in tavola per poter proseguire". Lo dice la presidente dell'Union Valdôtaine, Cristina Machet, al termine della mattinata di incontri con le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza e con Pour l'Autonomie per comunicare la scelta del nuovo presidente incaricato.

A breve è previsto un incontro con la commissione politica dei Federalisti Progressiti-Partito Democratico mentre domani prenderanno il via gli incontri del presidente incaricato, Renzo Testolin, assente agli incontri di oggi, con le singole forze politiche per comporre la maggioranza e il nuovo governo.