Proiezione del film 'Il sospetto' alla Biblioeca Salvadori di Aosta

La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, in collaborazione con AIACE Valle d’Aosta, nell’ambito dell’iniziativa BiblioRencontres – Cineforum, tenuta da Gianluca Gallizioli, organizza, sabato 25 febbraio, alle ore 16.00, la proiezione del film Il sospetto del regista danese Thomas Vinterberg (2012).

Il film, ambientato in un piccolo paese del nord Europa, racconta la vicenda dell’educatore di asilo nido Lucas (Mads Mikkelsen), la cui esistenza viene sconvolta da una delle sue giovani alunne che lo accusa di avere abusato di lei, scatenando un’angosciosa spirale di sospetti e accuse senza fine. Nonostante non ci sia alcuna prova a sostegno della tesi della bambina, Lucas viene progressivamente emarginato dalla comunità in cui vive.

Il film affronta il tema delle false accuse e del potere distruttivo del sospetto nella società, mettendo in luce la difficoltà di provare la propria innocenza e la facile disponibilità a credere nell’infondato.

La proiezione sarà aperta da un’introduzione e chiusa da un’analisi con dibattito a cura dei membri di AIACE.

BiblioRencontres - Cineforum vuole proporsi come un viaggio cinematografico tra paesi, autori e generi differenti nel vasto arcipelago del cinema europeo contemporaneo: i film selezionati, realizzati nel corso dell’ultimo ventennio, sono opere stratificate, vincitrici di premi prestigiosi e protagoniste della critica internazionale, nate da sguardi, poetiche e registri differenti. Gli appuntamenti in programma si propongono come un’occasione per trasmettere curiosità e passione nei confronti della settima arte, per aprire un dialogo collettivo attorno all'opera filmica e per avviare un confronto a più voci che sappia affiancare la visione all’osservazione critica. Con l’idea di provare a diventare l’algoritmo del catalogo della videoteca e la volontà di rinsaldare il legame tra la cittadinanza e l’offerta cinematografica promossa dal Sistema Bibliotecario valdostano, per ogni titolo presentato ai partecipanti verrà rilasciato un flyer con la scheda del film, l'elenco delle opere dello stesso regista presenti in catalogo e alcuni consigli di titoli che presentano affinità con l’opera vista.



Il calendario delle prossime proiezioni

Sabato 25 marzo: Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismäki (Finlandia, Francia, Germania, 2011, 93’)

Il film: Marcel Marx (André Wilms) è un ex scrittore bohémien che, dopo aver rinunciato alle sue ambizioni letterarie, si è trasferito assieme alla moglie Arletty nella città portuale di Le Havre dove svolge la professione di lustrascarpe. Un giorno Marcel si imbatte in Idrissa, immigrato clandestino minorenne, che ha bisogno del suo aiuto per nascondersi dalla polizia.

Sabato 15 aprile: La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit (Francia, Belgio, Giappone, 2016, 80’)

Il film: Un uomo naufragato su un'isola deserta popolata da tartarughe, granchi e uccelli, cerca disperatamente di fuggire, finché un giorno incontra una strana tartaruga rossa che cambierà la sua vita. Un film d’animazione magico e fuori dal tempo attraverso il quale vengono ripercorse le grandi tappe della vita di un essere umano.

Sabato 13 maggio: Io, Daniel Blake di Ken Loach (Regno Unito, Francia, Belgio, 2016, 100’)

Il film: Daniel Blake (Dave Johns), falegname di 59 anni, è costretto a chiedere un sussidio statale in seguito a una grave crisi cardiaca. Nonostante il suo medico gli abbia proibito di lavorare, a causa di incredibili incongruenze burocratiche si trova nell’assurda condizione di dover comunque cercare lavoro. Durante una delle sue visite regolari al centro per l'impiego, Daniel incontra Katie, giovane madre single di due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. I due stringono un legame di amicizia speciale, cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio a vicenda.

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.