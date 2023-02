L’Héritage du Collège: la Fondation Chanoux célèbre ses origines

Le Collège fut une université d’été active entre 1961 et 2001, suivie par une édition réduite entre 2011 et 2012, promue par la Région autonome Vallée d’Aoste en collaboration avec le Centre International de Formation Européenne de Nice et, depuis 1994, avec la Fondation Émile Chanoux, dont les origines sont enracinées dans cette expérience.

Le but des cours offert par le Collège était d’offrir à des jeunes étudiants universitaires provenant de tous les continents un aperçu sur les théories fédéralistes, en particulier le Fédéralisme global, et les systèmes politiques inspirés à ces théories.

Ainsi, le Collège permit aux jeunes valdôtains de suivre de cours de niveau universitaire dans un moment où l’Université de la Vallée d’Aoste n’avait même pas été conçue et de se confronter avec des gens de leur âge qui, par leur provenance, témoignaient d’expériences de vie et de culture fort différentes.

Pour rappeler ce moment marquant de l’histoire culturelle de la Vallée d’Aoste, le colloque prévoit l’intervention de M. Etienne Andrione, de la Fondation Chanoux, des Mm. Raimondo Cagiano de Azevedo, professeur émérite de l’Université de la Sapienza de Rome, des professeurs Robert Louvin, de l’Université de Trieste, et Olivier Lecucq, de l’Université de Pau, ainsi que de M. Frédéric Lépine, Directeur général adjoint du C.I.F.E.

Le syndic d’Aoste, M. Gianni Nuti, et le président du Conseil régional, M. Alberto Bertin, présenteront leurs salutations.