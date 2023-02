Superfood è frutta secca: Il nuovo libro di Semino

Food writer giramondo, Pietro Semino ritorna in libreria con uno dei suoi mitici volumi; questa volta all’insegna della frutta secca, con ricette e coinvolgenti racconti a tema, mentre il viaggio nei menù speciali creati per Cucinare con frutta secca ed essiccata - questo il titolo del libro (Kiwi-Magenes Ed.,195 pagine, 16 euro) - prosegue nel fertile e bel percorso gourmet di ‘frutto in frutto’ presentato con eccezionale semplicità.

Vera ricerca, scoperta e modi d’impiego ai fornelli di 18 ingredienti secchi-base (per l’esattezza, diciotto strepitosi elementi dry: dall’albicocca all’ uva passa, pistacchio, pecan…) indispensabili per creare in cucina piatti speciali e drink capaci di rendere indimenticabili un pranzo o una cena o un evento da ricordare.

Nell’era dei voli low cost e dei blitz via webcam, il testo di Semino ci offre un modo privilegiato per scoprire e conoscere nazioni e luoghi, realtà, mondi e impensabili orizzonti votati alla frutta secca ed essiccata (che dire, ad esempio, dei mirtilli neri/rossi di Saint-Pierre et Miquelon?) nel comfort di casa.

Senza dimenticare i principi nutritivi, le pagine delle calorie per frutto o quelle delle preparazioni base…

Una ricetta dedicata.

Smoothie me banàna ke harùpi Smoothie di banane e carruba

Ingredienti per 2 persone

1 cucchiaino di harupòmelo, ‘sciroppo di carruba’

1 cucchiaio di farina di carruba

2 banane (cipriote) di Paphos

2 vasetti di yogurt intero

Sbucciare le banane; affettarle e tagliare ogni dischetto in quattro triangoli.

Disporre questi nel mixer, ingentilire di sciroppo e frullare bene.

Unire lo yogurt e la farina di carruba.

Mixare a lungo, fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Versare nei bicchieri.

Servire.