Comune di Aosta aderisce all'iniziativa "M'illumino di meno"

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Aosta aderisce alla campagna di sensibilizzazione e comunicazione dedicata al risparmio di energia su scala internazionale “M’illumino di meno”, promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Radio2 Rai, in calendario domani, giovedì 16 febbraio.

Superata la maturità, alla 19esima edizione, M’illumino di Meno guadagna una posizione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno farà festa.

Quest’anno l’adesione all’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale – che avverrà ufficialmente attraverso l’approvazione di una deliberazione della Giunta nella mattinata di domani – prevede il tradizionale spegnimento dell’impianto di illuminazione esterna delle facciate del Palazzo Municipale, del porticato presente lungo via Xavier de Maistre e di piazza Chanoux per un’ora, dalle ore 18 alle ore 19, e l’adozione del decalogo predisposto dalla trasmissione “Caterpillar” per la campagna informativa come atto d’indirizzo per le prossime deliberazioni in materia di sensibilizzazione individuale e collettiva con riguardo ai temi dell’ambiente.

Anticipatrice di stili di vita sostenibili in via di diffusione, l’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle “comunità energetiche rinnovabili”, vale a dire le alleanze territoriali di enti pubblici e di cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

La “Giornata del Risparmio Energetico degli stili di vita sostenibili” è stata indetta per la prima volta da “Caterpillar” il 16 febbraio 2005, giorno dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, venendo, da allora, riproposta ogni anno con successo sempre crescente, con l'obiettivo di coinvolgere privati e istituzioni in uno spegnimento simbolico di tutto quello che è possibile spegnere per far calare i consumi energetici, a cominciare dai monumenti e piazze nelle principali città italiane ed europee, e attirare l'attenzione sui temi del risparmio delle fonti di energia.

Il riconoscimento istituzionale alla campagna è cresciuto di anno in anno: alla campagna sono stati conferiti la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Patrocinio del Senato della Repubblica, il Patrocinio della Camera dei Deputati, il Patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’adesione del Ministero dell'Istruzione e l'adesione del Ministero per i beni e le attività Culturali e per il turismo.

"La crescente attenzione ai consumi energetici – commenta l’assessore all’Ambiente, Loris Sartore - è stata senz’altro determinata dal rincaro dei prezzi dovuto al conflitto russoucraino ma anche, e ancor prima di questi eventi, dal crescente interesse per l’autoproduzione e per l’auto-consumo. L’installazione di pannelli fotovoltaici sta incrementando, e la creazione delle comunità energetiche rinnovabili può contribuire a un’importante riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili responsabili della crisi climatica ormai conclamata".