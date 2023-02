Renzo Testolin (UV) e Luigi Bertschy (AV) presidente e vice presidente della Giunta

Nonostante ‘Les unionistes ventilateurs’ della destra stiano ancora soffiando sul fuoco per bruciare ruote di Renzo Testolin spingendo Augusto Rollandin a rivendicare un assessorato per lui anziché per Marco Carrel, la Giunta regionale sarà autonomista-Stella alpina-PlA e con Evolvendo che partecipa alla maggioranza ma non entra in Giunta.

Si può interpretare così il comunicato congiunto diffuso dagli autonomisti al termine dell’incontro odierno dove si legge: “Comme convenu ce matin par les commissions politiques, aujourd’hui s’est tenue une réunion, positive et décisive, avec les Conseillers Bertschy et Testolin. Pendant cette rencontre ont été posées les bases pour la confrontation, qu’on communiquera demain matin aux Commissions politiques d’Alliance VDA-Unie et de l’Union Valdôtaine et, à suivre, des alliés. En même temps on est en train de préparer un document sur lequel travailler afin de poursuivre concrètement dans l’action entreprise par les mouvements”.

Dunque sarà Renzo Testolin il presidente incaricato che dovrà stuccare le crepe che ancora segnano l’Uv. Quella di Luigi Bertschy è stata un’intelligente disponibilità ad assumere il mandato esplorativo. Alliance VDA-Unie lo ha fatto con senso di responsabilità ben sapendo che solo l’Uv può, al momento, operare per ricucire le fratture interne che sanguineranno ancor di più quando sarà l’ora di scegliere gli assessori.

Testolin, infatti, è contrario ad aumentare il numero degli assessori e quindi i posti si restringono alquanto. Infatti, i due assessorati ad Alliance VDA-Unie con la vice presidenza a Luigi Bertschy sono fuori discussione, così come non si discute su un assessorato ciascuno a Stella Alpina e Pour l’Autonomie. Inoltre Testolin sarebbe intenzionato a dare più spazio al Pd in Giunta. E tutto questo raffredda le tante velleità dei consiglieri unionisti tra i quali Giulio Grosjacques che scalpita per entrare nel Governo.

Per il momento un segnale positivo giunge dall’ultima frase del documento congiunto dove si afferma solennemente che le commissioni politiche di Alliance VDA-Unie e dell’Union Valdôtaine stanno lavorando su un documento per proseguire concretamente nell’azione intrapresa per il ritorno nella casa comune degli autonomisti.

Ed è proprio in questo senso che Alliance VDA-Unie con Luigi Bertischy ha fatto un passo a lato per lasciare a Testolin mano libera a sistemare le diatribe interne all’Uv con la speranza di giungere in autunno ad una rinnovata Union Valdôtaine capace di ridare forza allo Statuto Speciale ben sapendo che l’unica vera forza della Valle d’Aosta rimane l’Autonomia.