Confronto aperto su Testolin e Bertschy

Le commissioni politiche di Union Valdôtaine e Alliance- VdaUnie hanno preso atto con soddisfazione delle disponibilità espresse dai consiglieri Luigi Bertschy e Renzo Testolin, entrambe espressione di alto profilo del mondo autonomista, concordando sul fatto che l’area autonomista sia in grado di dare una risposta alle esigenze della comunità.

Al fine di programmare i successivi confronti e lavori da intraprendere, nelle prossime ore è previsto un incontro con i due consiglieri, che rappresenteranno il Presidente e il vice Presidente della Regione.

Tale incontro, preso atto del mandato ricevuto dagli alleati di individuare la figura del Presidente della Regione, è ritenuto indispensabile al fine di presentare un indice di lavoro.

In questo modo sarà possibile programmare le priorità della seconda parte della legislatura e affrontare, in maniera coesa tra gli autonomisti, le sfide importanti che attendono la Valle d’Aosta non ultima la riforma sulle autonomie differenziate.

Les commissions politiques de l’Union Valdôtaine et de Alliance -VdaUnie ont pris acte avec satisfaction des disponibilités données par les Conseillers Luigi Bertschy et Renzo Testolin, en qualité des deux expressions du monde autonomiste, concordent sur le fait que l’aire autonomiste soit à même de donner des réponses aux exigences de la Communauté.

Afin de planifier les discussions et le travail à entreprendre, dans les heures à venir, une réunion est prévue avec les deux conseillers qui seront nommés Président et vice-président de la Région.

Cette réunion ayant pris note du mandat reçu des alliés pour identifier la figure du Président de la Région, est considérée comme indispensable afin de présenter un indice de travail.

De cette manière, il sera possible de planifier les priorités pour la deuxième partie de la législature et de relever les importants défis qui attendent la Vallée d’Aoste, notamment la réforme sur les Autonomies différenciées.