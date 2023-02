Crisi idrica, manca il 70% dell’acqua accumulata nella neve

Nel 2022 CVA ha registrato un calo di produzione idroelettrica del 28%. Il dato lo ha reso noto Giuseppe Argirò, Ad di CVA, intervistato da Il Sole 24 Ore in un articolo con il quale il quotidiano a economico lancia l’allarme dighe spiegando che a gennaio gli indicatori sono peggiori rispetto allo stesso mese del 2022.

E la preoccupazione di Argirò è qualcosa di più di un’ipotesi sul calo della produzione idroelettrica. “Con questo inverno mite – ha detto a Sara Deganello che l’ha intervistato – al momento la situazione è ancora più grave dello scorso anno che è stato il peggiore degli ultimi 70 anni”.

L’Ad di CVA pone poi l’accento sul fatto che “il livello di snow water equivalent (di acqua contenuta nella neve, ndr.) è inferiore a quello dello scorso anno e ciò fa temere per la stagione estiva”, sottolineando che “siamo in una doppia emergenza: da una parte viviamo gli strascichi di uno shock energetico drammatico, mentre dall’altra abbiamo sotto gli occhi di tutti gli effetti del cambiamento climatico”.

Secondo i dati citati da Argirò, nel 2022 a causa del calo idroelettrico le rinnovabili sono passare dal 39-40% della produzione nazionale al 35% con la crescita di fotovoltaico ed eolico”. Per questo Argirò ha ribadito l’importanza delle “infrastrutture idriche che sono strategiche a maggior ragione oggi per la sicurezza energetica nazionale per migliorare il mix energetico”.

L’Ad di CVA evidenzia ancora la necessità di potenziare gli impianti esistenti che “l’80% dei quali ha in media 74 anni e realizzare nuovi bacini per migliorare le condizione di stoccaggio e creare grandi riserve d’acqua per mitigare l’impatto de cambiamento climatico”.

Giuseppe Argirò auspica, infine, che il governo “prenda atto del nuovo scenario e attraverso interventi normativi sia in grado di rilanciare gli investimenti”. Soprattutto sul fronte degli investimenti straordinari per il rilancio del comparto. E ancora Argirò ha fatto riferimento al sistema delle concessioni per la gestioni degli impianti che rappresenta un elemento di criticità perché gli interventi rischiano di scontare l’incertezza degli affidamenti che non ha equivalenti in Europa.