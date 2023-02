GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Il Governo regionale ha approvato le variazioni al Bilancio di previsione per la copertura finanziaria di lavori in somma urgenza concernenti interventi di taglio vegetazione, disgaggi e posa di reti di protezione a monte di tratti delle strade regionali n. 1 nel comune di Perloz, n. 15 nel comune di Brissogne, n. 23 nel Comune di Valsavarenche e n. 41 nel Comune di Sarre.

È stato approvato il finanziamento di 19.312.042,38 euro derivante dalle disponibilità del fondo di rotazione regionale, per la concessione delle domande di mutuo prima casa presentate a decorrere dal 15 novembre 2022.

Approvata l’adesione della Regione attraverso le Strutture Sistemi tecnologici dell’Assessorato Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio e della struttura Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico dell’Assessorato Beni culturali, turismo, sport e commercio, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo “VIE - NUOVE VIE PER LA VITA IN MONTAGNA - DE NOUVELLES VOIES POUR LA VIE EN MONTAGNE”, nell'ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027, bando “Nuove sfide”.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’iniziativa di educazione ambientale “Trekking Nature” per gli anni 2023 e 2024. Tale iniziativa coinvolge, a partire dall’anno 2000, circa 200 ragazzi per edizione, unendo un’esperienza escursionistica sul territorio alpino regionale alla sensibilizzazione verso tematiche legate alla natura e al rispetto dell’ambiente. Il tema per l’edizione 2023, scelto dai ragazzi partecipanti alla scorsa edizione, è “Quando la plastica non c’era: ritornare ai nostri nonni e riscoprire i loro oggetti di uso quotidiano”.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono stati concessi dei contributi a varie associazioni sportive a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive diverse, in programma nel periodo febbraio-aprile 2023.

È stato approvato il programma dell’edizione 2023 del convegno internazionale “Rencontres de physique de la Vallée d’Aoste”. L’evento che si compone di sessioni di lavoro da parte di congressisti qualificati, prevede una conferenza aperta agli studenti valdostani delle scuole secondarie di secondo grado aventi Fisica quale materia di studio oltre che di alcune attività didattiche sempre per gli studenti valdostani del ciclo della scuola primaria e del biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

È stato approvato il programma delle mostre da realizzare nel 2023 a cura della Struttura attività espositive e promozione identità culturale presso le sedi espositive di Aosta, in particolare presso l’Hôtel des États e la Chiesa di San Lorenzo.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura programmazione fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione, al progetto "Imaje - Informations médias alpes jeunesses européennes", inserito nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027 (fesr) a valere sul bando “Nuove sfide”.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati i progetti per la promozione, il benessere e il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. Con questo atto si favorisce l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti anziani affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti.