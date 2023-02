Finanziate le domande di mutuo agevolato per la prima abitazione

Il finanziamento è reso possibile dalle attuali disponibilità sul fondo di rotazione per euro 19.312.042,38, derivanti dai rientri dei finanziamenti già concessi. Con la precedente deliberazione 890/2022, la Giunta aveva destinato la somma di euro 22.211.900,00 al finanziamento delle domande di mutuo presentate dal 1° luglio, data della riattivazione della misura, sino a quelle presentate fino al 15 novembre 2022

Spiega l'assessore Carlo Marzi: “Con le risorse derivanti dai rientri sul fondo di rotazione, che ammontano a circa 19,3 milioni di euro, sarà ora possibile finanziare le domande di mutuo agevolato presentate dal 15 novembre 2022 – specifica l’Assessore Carlo Marzi. La riapertura, a partire dal 1° luglio 2022, dei termini per la presentazione delle domande di mutuo agevolato ha evidenziato un forte gradimento nella riattivazione della misura, con la presentazione agli uffici di una quantità di domande di gran lunga superiore ad ogni previsione. In tal senso, come stabilito dalla Legge di stabilità regionale 2023/2025 approvata dal Consiglio, il finanziamento delle domande di mutuo agevolato del secondo semestre 2023 sarà una priorità nell’utilizzo della quota libera del futuro risultato di amministrazione”.

Il finanziamento delle domande, dirette all’acquisto, costruzione e recupero di immobili da adibire a prima abitazione e al recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati, è garantito indistintamente in base all’ordine cronologico di presentazione.

Le domande istruite positivamente verranno pertanto trasmesse a Finaosta, e per conoscenza ai beneficiari, per il prosieguo dell’iter di erogazione.

Nella stessa seduta, per quanto attiene ai mutui concessi alle imprese, la Giunta regionale ha deliberato, con riferimento alle sospensioni del pagamento delle rate dei mutui stipulati dal 2009 al 2015 e dal 2020 al 2021, che nel caso di sospensioni intervenute nel periodo di preammortamento del mutuo, sia data facoltà alle imprese di richiedere, al momento della stipula del contratto definitivo, l’avvio dell’ammortamento del mutuo.

Tale possibilità, ferma restando la durata complessiva dei mutui fissata dai provvedimenti di concessione, per l’impresa beneficiaria determina una riduzione dell’importo delle rate di restituzione dei mutui e al tempo stesso alimenta i rientri del capitale in disponibilità del fondo di rotazione regionale.