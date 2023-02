Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 34, località Prabernasca, Rivalta(To).

Tra i molti amici a quattro zampe che sognano famiglie amorevoli, segnaliamo con affetto: Oliver e Soba, maestosi pastori tedeschi, pura razza, fratello e sorella, classe 2008, in struttura dal 2021. Rappresentano l'adozione di coppia ideale per chiunque sappia amarli e rispettarli. Sono buoni e indipendenti. Sperano in una casa con giardino. Parlate di loro con : Franca, cell. 335 421007.