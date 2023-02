Charvensod: Artisti in Comune

Nell’ambito dell’iniziativa Artisti in Comune è allestita, dal 13 febbraio al 31 marzo nel Municipio di Charvensod, l’esposizione della pittrice Cinzia De Pascalis dal titolo “Emozioni ad acquerello”.

Cinzia De Pascalis è nata ad Aosta dove vive e lavora. Si è da sempre dilettata con il disegno a matita, avvicinandosi alla pittura ad acquerello nel 2019, frequentando il corso organizzato dall'Università della Terza età della Valle d'Aosta per proseguire poi con la scuola di pittura del maestro Alberto Piccolo, dove apprende passo dopo passo la tecnica. Si iscrive al primo corso quasi per caso, ma è da subito passione. Le difficoltà della tecnica sono per lei stimoli continui per provare e riprovare; la carta e i colori la mettono alla prova, le richiedono molta pazienza, ma l’attraggono, le fanno perdere la nozione del tempo e trasformano l’azione del dipingere in meditazione.

Sperimenta nuove combinazioni di colori, perché ama scoprire la tonalità che il foglio, una volta asciutto, le regalerà. Inizialmente cauta nell’uso del colore, impara ad osare – grazie agli insegnamenti del maestro Piccolo – e dalle prime pallide nuance arriva ad utilizzare anche colori forti, spesso ritenuti non caratteristici della pittura ad acquerello. Dipinge boschi, montagne e fiori, ma non disdegna cimentarsi con animali come i rapaci.

“L’arte di Cinzia De Pascalis ha come protagonista la natura che invita lo spettatore ad entrare in una dimensione senza tempo in cui ritrovare se stesso – commenta l’assessora alle politiche sociali e all’istruzione Francesca Lucianaz. L’uso del colore, non semplice complemento dell’opera, è invece un tratto fondante per le emozioni che suscita in chi osserva”.

“Artisti in Comune è una iniziativa nella quale la nostra Amministrazione crede fortemente, in quanto unisce l’arte a luoghi insoliti e non associati direttamente a diverse forme espressive, nel nostro caso le scale che portano agli uffici della Casa comunale, invitando il fruitore dei servizi a guardare ciò che lo circonda con uno sguardo diverso”, conclude il sindaco di Charvensod Ronny Borbey.

L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 16.