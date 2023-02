"Travel English", in Bocciofila ad Aosta arriva il corso di inglese per chi viaggia

Tutto pronto per l'evento "Travel English", il corso base di lingua inglese dedicato a chi viaggia e desidera cavarsela con la lingua inglese, che si terrà mercoledì 15 febbraio alle ore 17.30 in Bocciofila ad Aosta nel Quartiere Cogne.

Il corso non contemplerà lezioni canoniche ma coinvolgerà i partecipanti in attività informali dinamiche e coinvolgenti, con l’obiettivo di offrire un frasario utile per gestire linguisticamente le situazioni più urgenti come ordinare al ristorante, gestire una prenotazione in hotel, chiedere indicazioni stradali o dettagli sui mezzi di trasporto.

Per partecipare non è necessario possedere una conoscenza pregressa della lingua inglese.

L'evento, gratuito e aperto a chiunque sia interessato, ha l'obiettivo di incontrare le persone interessate e presentare le diverse attività del corso.