Uv gioca la carta Renzo Testolin per la Presidenza della Giunta

Il Comité fédéral dell’uv ha deciso di giocare la carta Renzo Testolin per la presidenza della Giunta regionale nell’alleanza tra autonomisti, Stella Alpina Pour l’Autonomie.

Nato a Aosta il 28 marzo 1968, è residente ad Aymavilles. Diplomato in ragioneria, è consulente finanziario in un Istituto di credito. Inizia il suo impegno politico-amministrativo nel suo comune di residenza, dove è eletto Consigliere nel 1995. Dal 2000 al 2005 è nominato Assessore alla cultura e politiche sociali, mentre dal 2005 al 2010 assume la carica di Vicesindaco di Aymavilles. È stato inoltre Assessore della Comunità montana Grand-Paradis dal 2000 al 2005. Alle elezioni del 2013, è eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista Union Valdôtaine: nel corso della XIV Legislatura è stato Assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali, Presidente della seconda Commissione "Affari generali" e Assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate. Conferma la sua elezione in Consiglio Valle nel 2018: nominato Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, dal dicembre 2019 è stato Presidente della Regione facente funzione, e ha ricoperto ad interim gli Assessorati delle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica e del turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali. Alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 è stato rieletto in Consiglio Valle con 1.393 voti, risultando il primo tra gli eletti della lista Union Valdôtaine.

Con la candidatura di Testolin viene meno la possibilità per Aurelio Marguerettaz di salire alla Presidenza del Consiglio.