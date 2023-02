ÉVANGILE DE DIMANCHE: DE LA JUSTICE SANS COEUR, À LA LOI DE LA MISÉRICORDE

L'enseignement de Jésus est une révolution sans violence et sans mépris du patrimoine religieux du passé. En effet, il n'est pas venu abolir, effacer la loi et les prophètes, mais porter à son accomplissement. Le coeur de son enseignement de ce sixième dimanche est présenté d'une manière antithétique, en invitant les disciples à dépasser la justice des scribes et des pharisiens. "Il vous a été dit, et moi je vous dis". En quoi consiste la justice des pharisiens et des scribes qu'il faut dépasser? Quel est l'esprit de la loi nouvelle du Christ?

1. JÉSUS NOUS LIBÈRE DE L'HYPOCRISIE.

La parole de Jésus est comme une chirlugie sans anesthésie pour guérir la plaie profonde et cancéreuse de notre coeur. Ce qui nous a été enseigné par les hommes sages de ce monde, la morale des vertus, est utile, mais non suffisante, pour accéder à la liberté authentique. Saint Paul n'enseigne pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde qui vont à leur destruction, mais bien la sagesse du mystère de Dieu qui nous donne la gloire. Jésus, le Seigneur de gloire, crucifié par les hypocrite religieux prévient à ses disciples: "Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux". La loi du Christ est liberté.

Mes frères et soeurs, ne critiquons pas d'une manière arbitraire les pharisiens et les scribes. Sur le plan humain, ils étaient braves dans la mesure où ils arrivaient à rendre à chacun son dû, y compris le mal. Toutes fois, ils ne tenaient pas compte de la loi de la charité qui est le vrai critère de notre salut.

Il ne suffit pas de pratiquer la justice extérieurement, de suivre à la lettre les prescriptions de Moïse. Par contre il faut en saisir l'esprit, en adhérant complètement et totalement à Jésus, notre unique part d'héritage (ps16). Sans le Christ, lumière de nos coeurs et de nos pas, nous ne pouvons pas scruter les sentiments de notre intériorité, "ce fond sans fond", cet "abîme insondable" dont Dieu seul connait la profondeur.

Le dépassement de la loi de Moïse consiste à passer de la discorde liée à la vengeance infinie à la concorde fondée sur la dignité humaine et l'ouverture au pardon et à la réconciliation. Jésus dit: "Lorsque tu vas présenter ton odfrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande".

Il ne s'agit pas d'un mouvement physique vers la recherche d'un frère. Sinon, l'Église serait vide. Il s'agit plutôt d'un mouvement intérieur de la conversion contre l'aversion envers le frère avec lequel on est en conflit. Que sert une religion d'ostentation quand le coeur maudit un frère? Jésus nous libère de l'hypocrisie dans nos prières.

2. VIVRE DANS LA PRIÈRE ET DANS LA CHARITÉ.

La communion permanente avec lui dans la prière constante et solitaire, permet le discernement de ce qu'il faut faire ou laisser en vue du Royaume. La lumière du Christ révèle qui nous sommes réellement, comment nous sommes et quelle est notre tâche dans le temps pour l'éternité.

Dans le contexte de la dictature des bruits du monde contre la contemplation de la vérité libératrice, il est facile de nous laisser balloter et embrigader par l'extériorité et tomber dans ce que Kierkegaard appelle "le divertissement" dont les fruits sont la légerté, la superficialité, le "carpe diem", l'amour de la louange vide. Dans ce cas, l'existence est construite sur le sol mouvant et glissant.

En outre, elle est exposée à toutes les intempéries malgré les fausses impressions de l'aisance matérielle et la puissance politique. Cette peur d'entrer dans sa propre chambre où s'opère la rencontre secrète de Dieu seul avec l'homme seul selon Plotin (Monos pros monon), dans la vérité sans vernis, a des conséquences néfastes et mortifères dans nos relations avec le prochain, dans l'action politique et dans la fidélité à nos états de vie.



3. LA RADICALITÉ DE LA LOI DU CHRIST.

Dans la nouvelle loi du Christ qui n'abolit pas la loi et les prophètes, mais qui la porte à son accomplissement, l'omicide n'est pas nécessairement physique. On peut tuer un frère non avec les armes, mais avec la haine et les paroles méchantes. Tous les péchés naissent dans la mauvaise orientation du désir humain.

Dans ce sens, le mal moral comme l'injustice, l'intempérance, la luxure, l'envie, ne vient pas de l'extérieur, mais dépend des penchants du coeur de l'homme. Augustin synthétisait cette force de gravité du coeur en cette formule devenue célèbre: " Amor meus, pondus meum"( mon amour est mon poids). La sagesse burundaise traduit cette formule en ce proverbe: "L'arbre tombe là où il est penché"( igiti kigwa aho gihengamiye).

Les vices n'ont rien de racial, d'éthnique, de culturel et de déterministe. Il n'y a pas d'ADN à la sainteté pour cette catégorie ou à la sauvagerie pour telle autre. Chacun est responsable de ses propres actes. Comme nous le rappelle la première lecture, "Le Seigneur n'a commandé à personne d'être impie". Il y a ceux qui volent un morceau de pain pour apaiser leur faim et sont jugés d'une manière sévère par des juridictions humaines sans entrailles ni coeur. Il y en a d'autres qui vident les greniers publics et sont salués comme des héros dans un contexte d'une justice corrompue.

Ces mafieux se présentent souvent comme des savants moralistes, des maîtres spirituels qui enseignent l'honnêteté et la tolérance zéro contre des va-nu-pieds ou comme des bienfaiteurs. Il ne faut pas donner en aumône ce qui revient au droit.

"Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux".

4. PRIÈRE POUR LE DON DE LA COHÉRENCE.

Ouvrons nos portes du coeur à l'Esprit Saint qui scrute toutes choses, même les profondeurs de Dieu, pour devenir parfait comme le Père céleste est parfait.

Donne-nous Seigneur la sagesse assise près de Dieu, le don de la patience envers un frère qui nous persécute. Libère-nous de l'esprit d'hypocrisie et d'idôlatrie pour ne suivre que toi.

Passe ta journée pleine de Dieu frère et soeur.



Bon dimanche frères et soeurs.Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde. Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.