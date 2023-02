ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA JOUE DROITE, LA JOUE GAUCHE, LA TUNIQUE ET LE MENTEAU

Pour la méditation de l'Évangile d'aujourd'hui, je vous propose l'interprétation allégorique de saint Augustin, tirée dans son livre intitulé "Le discours de la montagne". Que symbolisent-ils la tunique, le menteau, la joue droite et la joue gauche?



1. LA DROITE ET LA GAUCHE DANS L'ÉCRITURE SAINTE.

Jésus en enseignant la loi nouvelle contre la loi du talion de "l'oeil pour l'oeil et dent pour dent", dit: "Mais moi je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui l'autre".

La partie droite a un sens spirituel profond dans la sainte Écriture. Dans le Psaume 16, le psalmiste prie ainsi: " Dieu, c'est toi ma part d'héritage. Mon bonheur n'est en aucun de ces démons de la terre. J'ai mis Dieu devant moi sans relâche; puisqu'il est à ma droite, je ne bronche pas".



Le Psaume 79 implore Dieu de faire luire sa face sur nous et de poser sa main sur l'homme de sa droite (v.18).

Le psaume 120 prie ainsi: "Dieu est ton gardien, ton ombrage, Dieu, à ta droite". Au jour du jugement, le Fils de l'homme placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche (Mt25,31-4). Ceux de droite sont proclamés "les bénis du Père" tandis que ceux de gauche sont des maudits condamnés au feu éternel.



L'Évangile de Matthieu de ce dimanche reprend cette distinction entre la droite de la gauche. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche.

Saint Augustin s'interroge:"Pourquoi Jésus n'a pas tendu l'autre joue quand il a été frappé par le serviteur du grand prêtre, mais lui a demandé de justifier son acte de violence? "Si j'ai répondu mal, montre-moi où je me suis trompé. Si j'ai dit la vérité, pourquoi me frappes-tu"?(Jean18,23).

Saint Augustin répond: "Le Christ n'a pas présenté l'autre joue, car il a donné tout son corps sur la croix pour le salut de tous".



2. L'INTERPRÉTATION ALLÉGORIQUE

Saint Augustin considère le visage comme l'expression de la beauté et de la dignité humaine. Frapper quelqu'un sur le visage est un signe du mépris de la personne et l'attentat à sa dignité qui méritait l'attention et le soin. Le visage dans son unité, comprend la joue droite et la joue gauche. Ces deux côtés du même visage selon la lecture allégorique d'Augustin, représentent deux formes de réputation. La joue droite est l'honneur réservé au Seigneur qui fait que le chrétien renonce à tout pour lui. La joue gauche est la réputation pour le monde qui expose l'homme à tous les vices (injustice, avidité, intrigues, malhonnêteté).

Dans son oeuvre intitulée "La Cité de Dieu", Augustin écrit: "Deux amours ont fondé deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a constitué la cité terrestre et l'amour de Dieu jusqu' au mépris de soi, la cité céleste"(XIV,28). Par là, nous pouvons comprendre en quoi consiste la joue droite et la joue gauche. Quand un impie condamne le chrétien en le soumettant au martyr, il ne hait pas le chrétien en tant que tel, il offense le Christ qui est en lui, "qui est sa part d'héritage "(Ps 16). Frapper sur la joue droite le chrétien, c'est le persécuter en l'empêchant de louer le nom du Seigneur. Qui te prend l'essentiel, donne lui aussi l'accessoir, la joue gauche.



Saint Augustin veut nous inviter à discerner ce qui est important entre l'amour de Dieu et l'amour des honneurs du monde. Il cite saint Paul qui à accepté de renoncer à ses honneurs liés à son appartenance au peuple d'alliance et à sa citoyenneté romaine en choisissant de souffrir pour le Christ. Les martyrs ont refusé de céder aux sollicitations de leurs bourreaux qui leur demandaient de nier le nom du Christ pour qu'ils reçoivent des honneurs terrestres. Qui est capable d'endurer une telle épreuve en restant fidèle à sa vocation, est aussi capable d'endurer la douleur de la privation des biens de ce monde.



3. LA TUNIQUE ET LE MENTEAU.

Saint Augustin suit la même logique de la joue droite et la joue gauche, en expliquant le symbolisme de la tunique et du menteau en ces paroles: "Toute tunique est vêtement, mais tout vêtement n'est pas tunique".



L'Évangéliste saint Jean témoigne que tous les vêtements de Jésus sont partagés en quatre parts, une part pour chaque soldat. Cependant, sa tunique sans couture tissée d'une seule pièce n'est pas déchirée, mais tirée au sort (Jn19,23-24). Le menteau a été traduit du latin par "vestimentum". Le menteau symbolise les honneurs, la régalité, la noblesse. La tunique par contre représente le salut de Dieu.

La tunique est donc plus importante que le menteau. Jésus, dans son discours dit:"Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau". Augustin dans son interprétation nous enseigne la relativité des richesses de ce monde. Qui te prend injustement une chose de grand prix comme la tunique, la souffrance est moindre quand il te prend une chose de petite valeur comme le menteau.



Il s'agit d'une question de conscience. En effet, que sert pour un chrétien appelé à la sainteté de répondre au mal par le mal, à l'injustice par l'injustice selon la loi du talion. Jésus dit que même les païens le font. Ce discours de la montagne est une invitation à la perfection, non à l'héroisme ou au perfectionnisme. La perfection est-elle possible pour nous pauvres pécheurs? La réponse est affirmative, car le Seigneur ne nous demande pas l'impossible.



Le Cardinal Henry Newman disait que la perfection se réalise dans le quotidien par de petits gestes posés avec amour.

C'est dans ce sens que le renoncement aux honneurs mondains (joue gauche), aux richesses matérielles (manteau), la supportation de la fatigue pour le prochain (deux mille pas), l'amour des ennemis, tous ces sacrifices que l'homme sans la grâce ne pourraient en aucun cas supporter, deviennent des conditions pour être le vrai disciple du Christ et le fils du Père qui est dans les cieux.



4. PRIÈRE POUR LA GRÂCE DE LA LIBERTÉ.

Oh Seigneur notre Dieu, envoie ton Esprit d'amour dans nos coeurs pour accomplir l'impossible en nous, celui de tendre la joue gauche à ceux qui nous frappent sur la joue droite, de céder le menteau à ceux qui nous prennent la tunique, d'aimer nos ennemis.

Sans ta grâce, nous sommes gouvernés par la loi de la pesanteur où la vengeance est considérée comme la bravour, l'injustice comme moyen d'accéder aux honneurs, à la richesse et à la puissance mondaine.

Dans ta miséricorde, fais qu'au jour du jugement, nous soyons placés dans la partie droite réservée à tes serviteurs droits, justes et honnêtes. Libère-nous de la partie gauche des impies.

Sainte Marie Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.