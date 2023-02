ÉVANGILE DE DIMANCHE: AVEC JÉSUS NOUS SOMMES LIBRES DEVANT LES TENTATIONS

Après son Baptême, Jésus, mû par l'Esprit Saint, va au désert pour y être tenté. Avec cette solidarité à notre humanité pécheresse, peut dire avec Terensio: "Je suis homme, tout ce qui est humain ne m'est étrange" (humanum sum, humani nihil a me alienum puto).

La question sur la cause des tentations et des maux qui nous affligent est de tout temps. "Unde ergo sunt mala"? (quelle est l'origine des maux), s'interroge saint Augustin. L'Évangile parle du diable qui tente le Fils de Dieu dans le désert. La seconde lecture nous montre que les tentations n'ont rien de fatalité, car le Christ nous a justifiés et nous a libérés contre le serpent tentateur de nos premiers parents.

1. LA LIBERTÉ EN FACE DE L'INSTINCT DE LA CUPIDITÉ.

Conscient que l'homme avec sa bonne intention n'est pas capable de résister aux tentations sans l'aide de la grâce, Jésus nous enseigne comment prier le Père riche en miséricorde. Dans la prière de Notre Père, nous prions Dieu pour qu'il ne nous expose pas aux tentations. Son Fils en qui il a mis toute sa complaisance, sait bien que personne n'est à l'abri des tentations. Il en a vécu l'expérience et il en est sorti victorieux. Il entre dans la situation dramatique de l'existence, en vue de sauver l'homme de ses situations limites.

La descente dans les enfers de Jésus commence avec les tentations au désert. La première tentation est liée à l'instinct de l'avidité, du bonheur de l'estomac. La parole qui est au coeur de cette inclination est le verbe "manger". Dans la première lecture, le diable use un langage doux, mais plein d'ambiguité. En grec, le diable (diabolos) est celui qui sème la division et la confusion. En Hébreux (Sātān) signifie menteur. Le diable est menteur en tant qu'il divise ce que Dieu a uni et s'attribue des droits qui ne lui appartiennent pas.

Dieu avait donné tous les fruits du jardin au premier couple sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable les embrouille en les exposant à la désobéissance.

Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a faim, son corps est consumé après quarante jours de jeûne, mais son esprit est lympide, sérein, libre. Le diable dans sa malignité, provoque Jésus pour qu'il use sa nature divine pour des fins corporelles. Jésus refuse d'obéir au tentateur, car "l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu". Pour l'amour de l'humanité, Jésus change l'eau en vin dans les noces à Cana. Il multiplie le pain pour rassasier la foule affamée de Cafarnaüm. Il est lui-même le pain rompu pour notre faim. Jésus est Parole vivante et Pain qui donne la vie. Il se donne lui-même entièrement aux doux et humbles de coeur. Il n'a donc pas besoin de changer la pierre en pain, puisque sa mission est de changer nos coeurs de pierre en coeurs de chair, sensibles aux besoins de nos frères et soeurs.

Cette victoire sur la première tentation nous invite à ne jamais subordonner la Parole qui sort de la bouche de Dieu à nos besoins matériels. Jésus nous enseigne la liberté du coeur devant l'urgence des besoins physiologiques.

2. LA LIBERTÉ ENVERS LA TENTATION DE LA VANITÉ.

Nous pouvons appeler la seconde tentation, l'instinct de la vanité du spectacle. Le diable dans son projet de nuisance est courageux. Matthieu nous raconte qu'après le premier échec, le diable place au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il fait référence au Psaume 91 où le serviteur de Dieu est sous les ailes de Dieu.

Les paroles détournées de son contexte par le diable sont les suivantes: "Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tente, il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies". Nous devons éviter de lire la parole de Dieu comme le diable. La Parole de Dieu est vérité. Par conséquent, elle ne doit pas être instrumentalisée pour des fins idéologiques et mensongères. Le diable sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais use le conditionnel dans ses pièges.

Il veut exposer le Fils de Dieu à la tentation de faire le sensationnel, d'entrer dans le monde de la vanité, lui qui est la vérité. En outre, la distance que le Fils de Dieu a traversé pour rejoindre l'humanité par son incarnation est incommensurable, car en Jésus-Christ, Dieu loin s'est fait proche, l'Infini est entré dans le fini. La hauteur du temple est tellement insignifiante par rapport à celui du Ciel. Devant ce grand mystère, saint Jean entre en extase et affirme:"Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous".

Jésus déclare au tentateur: "Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu". Cette seconde tentation nous guête tous. Le diable ne nous demande pas de nier Dieu, mais de compter sur nos capacités physiques, intellectuelles qui nous permettent de nous jetter dans l'abîme, en instrumentalisant la religion, en croyant que Dieu va nous sauver. Combien de gens tirent rapidement la conclusion que Dieu est illusion, qu'il n'existe pas, puisqu'il n'intervient pas pour nous libérer des calamités naturelles, des guerres.

Et quand l'homme vit "et se Deus non daretur", la chute dans l'abîme de la mort devient inéxorable. Cette seconde tentation nous rappelle le second commandement:"Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain".

3. CONTRE L'IDOLATRIE DU POUVOIR.

La troisième tentation est liée à l'instinct du pouvoir et de la gloire mondaine. Le symbole de la hauteur est présente dans les deux dernières tentations. La deuxième tentation est un rapport antithétique entre la hauteur du temple et l'impératif diabolique de se précipiter en bas. Quant à la dernière tentation, elle unit la hauteur de la montagne et la splendeur de l'étendue monde, quand tous les horizons qui bloquent la vue sont abaissés. Cette terrible tentation est l'instinct à "la folie de grandeur" due à la volonté de puissance.

Le diable est toujours menteur car il promet ce qui ne lui appartient et exige aussi la condition d'être adoré. En effet, Jésus est le Roi des rois. Tout a été créé par lui et pour lui et sans lui, rien ne fut. À lui la gloire, l'honneur et la puissance dans les siècles sans fin. Lors de la passion, Jésus dit à Pilate: "Tu le dis, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde".

Les adeptes du royaume de ce monde divinise le pouvoir. Quand ils se rendent compte du crépuscule de cette idole, ils deviennent violents, sanguinnaires. Pour ce maintenir sur le trône sans avenir, ils suivent ce dicton machiavéliste: "La fin justifie les moyens". "Qu'on me haïsse pourvu qu'on me craingne". C'est pourquoi les peuples gouvernés par les idolatres du pouvoir vivent dans l'enfer. Le royaume de Jésus par contre est celui de justice, d'amour et de paix qui contraste et en lutte permanent avec la cité terrestre où le juste est persécuté et l'injuste adoré.

Avant de quitter ce monde pour monter au ciel, Jésus porte ses disciples sur la montagne, les fait voir tous les royaumes de la terre et leur dit: "Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez dans le monde entier, faites des disciples, baptisez les au nom de la Trinité. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps". Le diable est l'usurpateur du pouvoir qui n'est pas le sien. Le pouvoir appartient à notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre.

4. PRIÈRE DE DEMANDE POUR LE DON DE LA LIBERTÉ.

Toi qui ne nous tente pas au-delà de nos forces, donne-nous la force de résister aux tentations et la grâce de la liberté devant les épreuves de ce monde.

Libère-nous de la tentation de la cupidité de la vanité. Renforce en nous l'esprit de la vérité, de la liberté, de la charité, et que tout se face dans l'humilité. Amen.

Devant les séductions des plaisirs charnels, la boulimie du pouvoir et de l'avoir afin d'avoir l'assurance du pain du lendemain, délivre-nous Seigneur.

Bon dimanche de carême.

Paix et joie dans le Seigneur

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera