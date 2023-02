Saison culturelle spectacle 2022/2023 Concerto di “Max the Sax”

Concerto di “Max the Sax”

Max The Sax, sassofono

Florian Kasper, batteria

Fabian Jungreithmayr, chitarra

Marco Palewicz Ableton Live, tastiere

Tobias Woeher, basso

Sarah De Blu, voce

Diventato famoso come sassofonista former della Parov Stelar Band, tutti gli italiani ricordano il pezzo che ha portato questa band nelle loro case, la hit mondiale All Night è stata ripresa dalla Tim per il suo spot che nel 2017 ha fatto ballare l’Italia. Markus Ecklmayr è nato per salire sul palco e affrontare folle di tutto il mondo suonando generosamente il suo sassofono dorato. Ha iniziato a praticare all’età di 11 anni e ha studiato all’Anton Università Bruckner di Linz. È una persona piena di energia e amore per quello che fa, contagia il pubblico con improvvisazioni uniche e spettacoli esplosivi che trasportano la sua autenticità e la sua genuina passione ben oltre il palco seguito da centinaia di migliaia di fans e followers. Il suo stile espressivo e contagioso non smette mai di stupire, far sorridere e ballare. “Sul palco, voglio portare i miei pensieri e i miei sentimenti. Quello che la gente vede sul palco è ciò che sono. Porto ogni performance al massimo, perché il mio obiettivo è suonare con il cuore”.

Max the Sax incarna nella sua musica e nei suoi spettacoli un mix di tecnica, professionalità ed energia, garantisce un’esperienza esplosiva, portando l’ascoltatore in un viaggio musicale che mescola ritmi dance elettrici con linee funky jazz. L’esperienza accumulata su grandi palchi, interagendo con migliaia di persone, si è trasformata in una grande sensibilità verso il pubblico. Le sue performance sono sempre diverse: si lascia ispirare dall’umore e dall’energia del pubblico, trasforma questa atmosfera in improvvisazioni e la riporta nel cuore delle persone attraverso un gioco magistrale e un’interazione contagiosa. Un’abilità che è diventata il marchio di fabbrica di Max the Sax.

Sul palco del Teatro Splendor si presenta con la sua band, musicisti talentuosi e pieni di energia, entusiasmo e passione con i quali è stato invitato a suonare sui migliori palcoscenici del mondo, come quello in Georgia davanti a 40.000 persone. Ha suonato in: Austria, Germania, Svizzera, USA, Messico, Russia, Grecia, Cipro, Georgia, Turchia, Ungheria, Belgio, Francia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Inghilterra, Ucraina, India, Estonia e Cina.

I biglietti sono in vendita on line sul sito WEBTIC.IT e al punto vendita della Saison culturelle.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX ROSSO.

Biglietti: Platea Intero € 20,00/Ridotto € 15,00 – Galleria Intero € 15,00/Ridotto € 10,00

La Saison Culturelle 2022/2023 è realizzata dall’Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino