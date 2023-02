Fenis: Piccolo centro di formazione transnazionale nella struttura di Misérègne

Fenis ha aderito, in qualità di partner, al progetto Tour#is: Tourisme à impact social - Projets pilotes et resautage transfrontalier, a valere sul bando Nuove sfide inserito nel programma di cooperazione territoriale transfrontaliera Interreg VI-A Italia Francia Alcotra 2021-2027. «La collaborazione con il Comune francese di Saiint-Firmin e quelli valdostani dii Nus e Saint-Marcel nonché con il Politecnico dii Torno - ha spiegato il sindaco Mattia Nicoletta, ci ha portati a elaborare un progetto per il quale si chiede un’erogazione 2.310.000 euro».

Il Comune di Fénis, con le risorse di sua spettanza di 150mila euro per opere edili, ipotizza la creazione di un piccolo centro di formazione transnazionale nella struttura di Misérègne. La struttura potrebbe essere ampliata su parte del terreno retrostante. Un’altra parte dei fondi di progetto permetterebbe invece di favorire la mobilità sostenibile grazie all’acquisto di mezzi specifici.

Il sindaco ha aggiunto che, per mezzo di un altro progetto (al quale il Comune partecipa assieme all’Unité Mont-Émilius), si intende predisporre servizi di assistenza domiciliare a beneficio delle persone anziane.

La consulenza tecnica necessaria alla presentazione del progetto è stata coperta grazie alle risorse ottenute dalla Compagnia di San Paolo.

Sono state assunte le determinazioni finali in relazione all’acquisizione al demanio della strada comunale per il vallone di Clavalité, dalla località Barche alla località Lovignanaz. La procedura è partita nel novembre 2020. I frazionamenti sono stati tutti predisposti ed è stato pubblicato l’avviso di comunicazione ai proprietari nell’agosto 2022. Non avendo ricevuto osservazioni, si può procedere all’acquisizione. L’intero tratto della strada di Clavaliité diventerà dunque di proprietà comunale.

I consiglieri hanno approvato la prima variazione al Bilancio di previsione 2023/25 e al relativo Documento Unico di Programmazione Semplificato. L’assessore Ennio Cerise ha spiegato che la variazione pareggia sulla cifra di 1.499.000 euro ed era necessaria per avviare i lavori sulle strade La Servettaz (2 milioni dii euro) e Clavalité (185mila euro). 30mila euro sono stati destinati alla realizzazione di un monumento in memoria di Battista Pieiller (incorso di studio).

Approvato il protocollo d'intesa con la ENEL X Mobility s.r.l. per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano. Nello specifico, si tratterà di due colonnine per la ricarica ad alta velocità di quattro auto, installate sul parcheggio di fronte all’hotel Comtes de Challant.

È stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Quart per la compartecipazione agli utenti non residenti iscritti al servizio mensa scolastica per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria. La convenzione avrà validità per gli anni scolastici 2022/23 - 2023/24 e 2024/25. Il valore del buono mensa è il medesimo concesso alle famiglie i cui figli frequentano la mensa scolastica di Fénis.

Approvata la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'utilizzo della Piattaforma per la gestione dei Patti per l'Inclusione sociale (GePI).

Il Consiglio ha preso atto del diniego allo stralcio parziale delle cartelle esattoriali fino a mille euro relative ai tributi e alle altre entrate comunali risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 al 2015.

La seduca si è conclusa con l’adesione alle iniziative contro gli alimenti sintetici. Il sindaco ha spiegato che i laboratori generici sono al lavoro per creare carne, pesce e latte in laboratorio. «Non vi sono indicazioni certe sulla reazione dell’organismo umano all’assunzione di questo cibo costruito in laboratorio. Inoltre ciò sottrarrebbe introiti agli agricoltori, creando potenziali gravi impatti sociali», ha detto Nicoletta.