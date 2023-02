San Valentino e Carnevale a Courmayeur

Quest’anno, per l’occasione, gli innamorati e le innamorate potranno provare insieme un’esperienza unica ad alta quota: dalle 11 alle 13, al Parco Bollino, una mongolfiera porterà l’amore sopra le nuvole.

Dalle 17.30, le vie del centro di Courmayeur si animeranno grazie alla sfilata del gruppo folkloristico Les Badochys. La festa prosegue al Jardin de l’Ange, dove dalle 18 la musica live, i vini di Cave Mont Blanc e la tradizionale sfilata di Lé Beuffon intratterranno il pubblico e riscalderanno l’atmosfera.

Per chi desidera godersi il giorno di San Valentino con la persona che ama sul punto più alto d’Italia, a 3.466 metri, Skyway Monte Bianco propone un’esperienza verticale per toccare il punto più basso del cielo, godendo degli autentici sapori di montagna con un pranzo alpino al Kartell Bistrot Panoramic. Per la giornata di martedì 14 febbraio, è infatti disponibile un biglietto a tariffa speciale che include salita e discesa a Punta Helbronner e pranzo alpino al Kartell Bistrot Panoramic a 175 € per due persone. Il voucher è acquistabile su www.montebianco.com/it/valentine-s-day-experience

PROGRAMMA

DOMENICA 19 FEBBRAIO - Jardin de l’Ange - Il carnevale dei bambini (Ore 16.00 Truccabimbi - 16.45 Sfilata con Lé Beuffon de Courmayeur - 17.15 Kids party. A seguire merenda golosa con bugie e cioccolata (a cura del Comité de Courmayeur)

LUNEDì 20 FEBBRAIO - 20.00 Piazza Abbé Henry - Lo Camétran de Courmayeur . Serata danzante con Lady Barbara e la sua orchestra (a cura del Comité de Courmayeur)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO - Lo Camétran de Courmayeur - In mattinata, sfilata del gruppo Lé Beuffon nelle frazioni di Courmayeur. Ore 12.30 - Piazza Abbé Henry - distribuzione del tradizionale minestrone - 14.30- Vie del Centro - Sfilata dei carri di carnevale e premiazione (a cura del Comité de Courmayeur).

SABATO 25 FEBBRAIO - 17.00 Biblioteca di Courmayeur - “Viva il Carnevale!” - laboratorio creativo, a cura dell’associazione Lé Beuffon, per scoprire la storia della maschera tipica del Carnevale di Courmayeur

Tra i protagonisti di questo periodo carnevalesco come sempre i nostri Beuffons, ecco dove potrete incontrarli:

14 FEBBRAIO SAN VALENTINO: alle ore 18 sfilata per le vie del centro in occasione del patrono

16 FEBBRAIO - BEUFFON NELLE SCUOLE: alle ore 14 i Beuffons si recheranno presso le scuole primarie di Courmayeur per raccontare la storia della maschera tipica del Carnevale.

17-18 FEBBRAIO - Durante le ore serali i Beuffon annunceranno l’arrivo del Carnevale nelle frazioni di Courmayeur.

19 FEBBRAIO - CARNEVALE DEI BAMBINI: dalle ore 16 al Jardin de l’Ange il Carnevale dei bambini porta festa e colori, con il trucca bimbi, la sfilata con i Beuffon dalle ore 16.45 e a seguire animazione musicale per i bambini in collaborazione con il Centro Servizi di Courmayeur.

21 FEBBRAIO - LO CAMENTRAN DE CREMEYEUI: in occasione del martedì grasso, il gruppo dei Beuffon sarà tra i villaggi nelle ore del mattino per poi continuare la festa nelle vie del centro.