MICHELE SERRA E I SINDACI ARRESTATI E SENZA PROCESSO

"Nessuno può contestare, giudicare, criticare le scelte di magistrati e poi dei giudici, ci mancherebbe. La Magistratura si rispetta, i Poteri dello Stato sono tutti importanti, distinti, rispettati e onorati. Non la contesta, la Magistratura, Michele Serra oggi su Repubblica, e non lo facciamo certo noi come Uncem. Ma Serra c'entra il punto, un problema che in centinaia di occasioni negli ultimi cinque anni abbiamo segnalato alla Politica, alle Istituzioni.

I Sindaci coinvolti in situazioni delicate e complesse, che per un errore vengono messi in crisi e addirittura arrestati, processati. È successo in decine di occasioni, è successo con Massimo Castelli, a Cerignale, e Serra lo scrive con chiarezza. Arrestato e da oltre un anno senza processo. Sono stato da Massimo la scorsa estate, siamo stati un po' insieme e ci siamo raccontati le ultime dei piccoli Comuni e dei territori.

I Sindaci lavorano per i territori, Serra lo scrive e lo ringrazio, senza Segretari, senza costose consulenze che l'Ente non può permettersi, risolvendo problemi e dando risposte ai Cittadini. Lo fanno con buona fede, con impegno, determinazione, voglia di dare risposte, di pensare e di fare. I Sindaci sono al centro di mille responsabilità e lo sappiamo, e aspettano che almeno sull'abuso di ufficio, il Parlamento faccia qualcosa, senza aspettare troppo". Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.

Scarica qui il dossier Uncem sulla responsabilità dei Sindaci: https://uncem.it/<wbr></wbr>responsabilita-dei-sindaci-e-<wbr></wbr>degli-amministratori-locali-<wbr></wbr>non-ce-piu-tempo-ecco-le-<wbr></wbr>proposte-uncem/