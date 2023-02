Valpelline: Consiglio Comunale, il bilancio è da 4,6 milioni di euro

Il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito martedì 7 febbraio. Dopo aver letto e approvato i verbali della seduta precedente del 26 dicembre, i consiglieri hanno determinato le indennità di carica e i gettoni di presenza per gli amministratori comunali, mantenendoli invariati rispetto al 2022.

È stato quindi esaminato e approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/25, con il relativo Documento unico di programmazione semplificato. Il documento pareggia sulla somma di 4.628.000 euro e destina agli investimenti 2.100.000 euro. 980mila euro di interventi saranno realizzati se la vendita dell’albergo Le Lièvre amoureux andrà a buon fine. Il bando sarà pubblicato entro fine mese. Con queste risorse si prevede di procedere alla realizzazione di un marciapiede dall’ingresso del paese, a La Fabrique, fino al Municipio nonché di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria nell’area sportiva. Gli interventi che saranno realizzati con risorse certe sono i seguenti: 100mila euro saranno spesi per la messa in sicurezza di un versante roccioso all’envers; 170mila euro per terminare i lavori di bonifica della discarica di inerti; 60mila euro per la realizzazione della viabilità intorno alla chiesa parrocchiale; 100mila euro la realizzazione di una strada in frazione Le Chozod.

«Si tratta di un bilancio che, malgrado le difficoltà legata al momento e alla crescita della spesa corrente per l’energia, dispone di una buona capacità di spesa in investimenti, anche grazie a risorse che il Comune ha ottenuto attraverso finanziamenti statali e con la partecipazione a progetti europei», commenta il sindaco Maurizio Lanivi.

Approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, che ha adeguato quello precedente alla normativa ora vigente.

I lavori si sono conclusi con l’approvazione della convenzione per il servizio di Tesoreria negli anni 2023/25 (affidato a BCC dopo la procedura di gara condotta dalla Centrale unica di committenza) e con la designazione di Enrica Zublena quale rappresentate degli Enti locali della Valle d’Aosta nel Consiglio di amministrazione di Inva SpA