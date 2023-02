Saison Culturelle Spectacle 2022/2023, pièce théâtrale "Chaplin, 1939" de Cliff Paillé

L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce, dans le cadre de la Saison Culturelle 2022/2023, propose, mercredi 15 février 2022 à 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste, la pièce théâtrale Chaplin, 1939.

Après s’être fait bien des ennemis en fustigeant le fordisme et l’exploitation des ouvriers, dans Les Temps Modernes, c’est à Hitler, en 1939, que Charlie Chaplin décide de s’attaquer.

Est-ce bien là son métier d’artiste ? Il s’en moque. Un fou maltraite des minorités, et prépare une guerre. Chaplin, parmi les premiers, a compris que rien n’arrêterait ce fou. Et en plus ce crétin a osé lui voler sa moustache ! Travaillant sur lui, il se rend compte qu’ils sont nés la même semaine de la même année. Le défi est lancé.

Mais peu à peu, entouré et secoué par son frère et sa femme du moment, l’actrice Paulette Godard, il va se heurter plus violemment que prévu à ce double dérangeant.

Un portrait original, centré sur une période clef de la vie de Chaplin, entièrement inspiré de faits réels.

Une mise en scène sobre et élégante, évoquant l'univers de Chaplin pour inviter le spectateur à s'y promener à sa guise, fort de ses propres souvenirs, de son imaginaire.

Un voyage dans le temps, acerbe, provocant, souriant, émouvant.

Billet plein tarif: 15,00 €, billet réduit: 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Tuttoteatro et Rideau.