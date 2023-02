À la Vallée d'Aoste, 5,3 millions d'euros contre l'instabilité hydrogéologique. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué la vice-ministre de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Vannia Gavia.

"Là aussi, nous intervenons de manière robuste pour sécuriser des territoires qui nécessitent une action rapide", dit-elle. Cette somme sera utilisée pour financer quatre interventions visant à atténuer les risques hydrogéologiques jugées "urgentes et prioritaires".

Les travaux concerneront les territoires des communes de Cogne, Emarèse, Gressoney-Saint-Jean et Valpelline. "Nous connaissons les fragilités de notre pays- a déclaré la vice-ministre-, et notre devoir est d'agir le plus rapidement