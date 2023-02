Il dolore del Papa per la Turchia e la Siria. "Con commozione prego per loro"

Le vittime ufficiali del sisma fra Turchia e Siria sono destinate a crescere: per l'Oms potrebbero essere state colpite 23 milioni di persone. Tra le migliaia di dispersi c'è anche l'italiano Angelo Zen. Il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale ed è arrivato in visita sui luoghi della catastrofe. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di almeno 3 metri. La scossa è stata avvertita fino in Groenlandia.

Durante i saluti in lingua italiana Papa Francesco pensa a tutti coloro che soffrono a causa del devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. "Il mio pensiero va alle popolazioni della Turchia e della Siria, duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e feriti", dice subito il Pontefice.

"Con commozione prego per loro ed esprimo la mia vicinanza a questi popoli, ai famigliari delle vittime e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità - continua Papa nel suo appello - Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per portare soccorso, e incoraggio solidarietà per quei territori, già martoriati da una lunga guerra".

Il bilancio è devastante. Sono oltre 7900 i morti certi. Migliaia di feriti e abitazioni crollate.

"Preghiamo insieme perchè questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti davanti a questa tragedia e che la Madonna li protegga", conclude il Papa recitando un'Ave Maria.

"Non dimentichiamo la sofferenza del popolo ucraino, con questo freddo, senza luce", aggiunge ancora il Papa non scordandosi dell'Ucraina.