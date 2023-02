Almanach de vendredi 10 fevrier sainte Scholastique

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 10 febbraio

Chiesa parrocchiale di Saint-Oyen - ore 10.30

S. Messa per la Professione Solenne di Sr Esther Maria o.s.b.

Sabato 11 febbraio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 12 febbraio

Santuario dell’Immacolata - ore 14.30

Rosario e S. Messa per la celebrazione diocesana

della Giornata del Malato

Lunedì 13 - venerdì 17 febbraio

Ars-Sur-Formans / La Providence

Esercizi spirituali del clero

Lunedì 20 febbraio

Seminario - ore 9.30-13.00

Riunione del Consiglio dei Vicari

Martedì 21 febbraio

Vescovado - mattino

Udienze

LE MESSAGER RICORDA sainte Apollonie

La Chiesa celebra San Guglielmo il Grande (di Malavalle) Eremita

San Guglielmo il Grande, o di Malavalle, nacque in Francia. Dopo la conversione si diede alla vita eremitica dimorando in vari luoghi della Toscana. Morì a Malavalle, presso Castiglione della Pescaia (Grosseto), il 10 febbraio 1157. Amò intensamente la contemplazione. I suoi due ultimi discepoli, seguendo la sua inclinazione, diedero origine all'Ordine di San Guglielmo che, in occasione della Grande Unione del 1256, aderì all'Ordine agostiniano. Poco dopo però se ne distaccò, pur restando alcuni membri uniti agli Agostiniani. Già nel secolo XIII l'Ordine rendeva culto a San Guglielmo.

Nella grotta di Stabulum Rhodis presso Grosseto, san Guglielmo, eremita di Malavalle, dal cui modello sorsero molte comunità di eremiti.

Il sole sorge alle ore 7,47 e tramonta alle ore 17,42.

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (Papa Francesco)