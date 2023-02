LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DI SANREMO

SANREMO E LA RIVIERA DEL SOL DELL'AVVENIRE

Se mi avessero detto che il festival di Saremo sarebbe stata l’ultima ridotta della sinistra in televisione mi sarei messo a ridere. Perché se parla di Costituzione, di razzismo, di carcerati di Iran devi per forza essere di sinistra o giù di lì.

Gli altri, per distinguersi, a casa parlano con il busto di Mussolini.

La destra si indigna e chiede di parlare delle Foibe ma non di Stalin, chissà perché.

Tutto sembrerebbe non cambiare dalle solite polemiche.

Ma poi un dubbio mi assale prepotente.

E se fosse tutta una messa in scena dei poteri forti per oscurare il congresso del PD e far emergere come vero leader della sinistra Amadeus?

Ve la immaginate una segreteria composta da Amadeus, Fiorello, Morandi, Ferragni e Fedez? (si lo so le quote femminili andranno riequilibrate).

Dopo di che è sufficiente non rinnovare il contratto ad Amadeus per la conduzione del prossimo festival in quanto segretario di un partito e quindi incompatibile e affidarne la conduzione al primo saluto romano che passa.