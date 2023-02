Oltre 16mila le vittime del terremoto in Turchia e Siria

Il terremoto che il 6 febbraio ha colpito la Turchia e la Siria ha provocato oltre 16.000 morti. Secondo fonti ufficiali e mediche sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a casa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad), come riporta la tv di Stato Trt.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan fa mea culpa sulla macchina dei soccorsi dopo che si erano levate critiche sulla lentezza nel raggiungere alcune delle aree colpite.

Le squadre italiane dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso hanno tratto in salvo oggi due persone È ormai pienamente operativo il team del Servizio Nazionale della Protezione Civile arrivato in Turchia per supportare, nell’ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, le autorità locali nelle attività di ricerca e soccorso dei dispersi, a seguito del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il territorio turco-siriano.

Le squadre USAR (Urban Search and Rescue – ricerca e soccorso in ambito urbano) dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario e i funzionari del Dipartimento della Protezione civile, stanno operando in queste ore su due diversi scenari nei pressi di Antiochia, in raccordo con le autorità locali e gli altri soccorritori internazionali. Le squadre italiane sono già riuscite a trarre in salvo due persone, realizzando interventi estremamente complicati anche a causa delle numerose scosse di assestamento. Sempre ad Antiochia, nell’area del campo sportivo Hatay Stadium, è stata allestita questa mattina la base operativa italiana, insieme a quelle delle squadre inviate dagli altri Paesi dell’Unione Europea. ieri sono iniziate anche le operazioni per l’invio di nuovi aiuti – materiali, mezzi e personale - alla Turchia.

Sarà la nave San Marco, messa a disposizione dalla Marina Militare, a curarne il trasporto dal porto di Brindisi. In particolare, oltre a materiale sanitario ed effetti letterecci, verrà inviato nei luoghi colpiti un importante ospedale da campo EMT2 della Regione Piemonte, a supporto delle strutture ospedaliere locali gravemente danneggiate. La partenza della nave è prevista per questo venerdì, con un tempo di percorrenza di 5 giorni per raggiungere il territorio turco.