Lega Vallée D’Aoste ribadisce la sua centralità nel quadro politico regionale

La Lega Vallée d’Aoste, riunita ieri sera in assemblea con iscritti e militanti, ha esaminato la situazione politica attuale alla luce della crisi generata dalle dimissioni rassegnate da Erik Lavevaz dalla carica di Presidente. E ha mandato un messaggio all’Union Valdotaine, agli autonomisti, agli alleati della destra: lavoriamo per una soluzione politica della crisi “che veda la presenza centrale della Lega Vallée d'Aoste” si legge in una nota.

L’Assemblea si legge ancora nella nota, è stata utile per fare il punto sia sul lavoro svolto dal Gruppo consiliare dal 2020 ad oggi, da cui è emersa una corposa attività ispettiva e propositiva, sia per esaminare le priorità dei dossier che sono attualmente in attesa di una risposta.

«È stata una serata proficua e molto partecipata - commenta Marialice Boldi, Segretario della Lega Vallée d’Aoste -. Abbiamo relazionato sul lavoro svolto fino ad oggi e raccolto spunti e domande, il tutto in un clima positivo di fattiva collaborazione. Ovviamente terremo tutti costantemente aggiornati e non si è esclusa l’eventualità di una nuova convocazione della nostra base all’evolversi della situazione politica».

La relazione, approvata all’unanimità evidenzia come, a fronte di una crisi energetica e sociale senza precedenti, risulti necessario valutare ogni soluzione utile "che possa - spiega la nota - portare ad una stabile e pragmatica definizione del quadro politico e amministrativo attraverso la costruzione di una maggioranza che veda la presenza centrale della Lega Vallée d'Aoste in linea con il mandato ricevuto dagli elettori nel settembre 2020 poi ribadito nell'assemblea tenutasi all'indomani delle elezioni regionali in data 28 settembre 2020".